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Несебър се завърна към победите след обрат срещу Рилецо

  • 6 сеп 2026 | 19:13
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Несебър се завърна към победите след обрат срещу Рилецо

Несебър победи с 2:1 Рилски спортист в мач от осмия кръг на Втора лига. Домакините се нуждаеха от обрат, след като изоставаха в резултата през първото полувреме след попадение на Илия Димитров в 33-тата минута.

Още в първите секунди на втората част Стефан Статев изравни за 1:1 с поредния си гол, а крайното 2:1 оформи Кристиян Парашкевов след точно изпълнена дузпа в 68-ата минута.

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Така Несебър се завърна на победния път, след като в последните два двубоя не успя да запише пълен успех. В следващия кръг" делфините" гостуват на Локомотив (Горна Оряховица) на 15 септември.

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