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Добруджа - Берое и още три мача от Втора лига днес

  • 6 сеп 2026 | 13:09
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Добруджа - Берое и още три мача от Втора лига днес

Днес стартира осмият кръг на Втора Лига. Той започва с битка между Несебър и Рилски спортист, която е с начален час 17::00. Два часа по-късно ще се изиграят още три срещи - Добруджа - Берое, Янтра - Марек и Етър срещу дублиращия тим на ЦСКА.

Ето програмата:

6 септември

от 17:00 часа

Несебър - Рилски спортист

от 19:00 часа

Янтра - Марек
Добруджа - Берое
Етър - ЦСКА II

7 септември

от 17:00 часа

Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)

от 18:00 часа

Фратрия - Черноморец (Бургас

от 19:00 часа

Пирин - Лудогорец II
Спартак (Плевен) - Хебър

8 септември

от 19:00 часа

Монтана - Вихрен

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