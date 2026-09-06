Добруджа - Берое и още три мача от Втора лига днес

Днес стартира осмият кръг на Втора Лига. Той започва с битка между Несебър и Рилски спортист, която е с начален час 17::00. Два часа по-късно ще се изиграят още три срещи - Добруджа - Берое, Янтра - Марек и Етър срещу дублиращия тим на ЦСКА.
Ето програмата:
6 септември
от 17:00 часа
Несебър - Рилски спортист
от 19:00 часа
Янтра - Марек
Добруджа - Берое
Етър - ЦСКА II
7 септември
от 17:00 часа
Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)
от 18:00 часа
Фратрия - Черноморец (Бургас
от 19:00 часа
Пирин - Лудогорец II
Спартак (Плевен) - Хебър
8 септември
от 19:00 часа
Монтана - Вихрен