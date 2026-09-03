Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов сподели мнението си за представянето на тима след втората поредна домакинска победа. Рилецо се наложи с 2:1 над Спортист (Своге) в среща от междинния седми кръг на шампионата. Крумов говори за официалния сайт на клуба.

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Мач, който вървеше доста спокойно, но накрая видяхме размяна на едно по едно попадение от двата тима. Трудно е да започнем с този момент, но ми се иска сякаш от там да тръгнем. Късен изравнителен гол от гостите и моментална реакция от ваша страна. Това показва ли характера на отбора?

Ами да, така беше, но по принцип ще започнем от самото начало на мача. Не влязохме по най-добрия начин в мача. Трябва да бъдем честни, не влязохме по най добрия начин. Може би В някои момчета си личеше умора от предния мач. Все пак пътувахме от Добрич. Прибрахме се сутринта в 5-6 часа. Направихме възстановителна тренировка, но в крайна сметка си личеше, че не сме свежи. Променихме някои неща в движение, най-вече системата на игра. Мисля, че след 10-15 минута се поокопитихме, влязохме в мача и създадохме няколко положения пред противниковата врата. Отбелязахме гол след корнер, който вчера тренирахме, което е радващо за мен. Но през второто полувреме, може би ще се повторя, но умората малко надделяваше. Измориха се момчетата, направихме някои корекции, някои смени. Допуснахме гол след колективна грешка в защита. Но така е във футбола. Тези неща се получават. За добро или лошо съм играл футбол. Мога да разбера момчетата в такива ситуации. Някой път трябва да играе и противника. Трябва да дадем заслуженото на противниците, защото така се постараха, затрудниха ни и отбелязаха гол за един на един. Радващо за мен е, че показахме характер. Определено показахме характер в труден момент, в който се намирахме. Показахме характер и успяхме да вкараме гол и да го задържим. Искам да поздравя за кой ли път публиката, която беше, дошла да ни подкрепи. Наистина, когато сме домакини, имаме нужда от хората по трибуните и им благодаря, че се отзовават и ни подкрепят.

Продължават да пълнят трибуните, което е изключително радващо. Но можеше ли Рилски спортист затвори мача по рано, да създаде някоя по-сериозна опасност или умората наистина беше това, което не позволи да видим този двубой да приключи в един по ранен етап?

Имахме много ситуации, не чисти голови ситуации. Имахме много ситуации на преходи, които не успяхме да развием добре. Накрая на мача, когато вече вкарахме втория гол, имахме още повече ситуации, преходи, които пак не развихме добре, но в крайна сметка това казах и на момчетата, предпочитам грозна победа, отколкото красива загуба. В началото, първите два кръга, играхме много добре, имахме положения, ситуации пред противниковата врата и в крайна сметка печелихме нула точки. Така че, трябва малко повече точки да спечелим и да им дойде самочувствието на момчетата и мисля, че така ще се получат нещата. Искам да използвам трибуната и момента да благодаря на ръководството на ЦСКА 1948 за това, че ни предоставиха техен играч, визирам Марто Бойчев, който е момче от Самоков и имаме нужда от тази негова енергия. А виждате публиката как го приветства. Страхотно включване! Все пак беше само една тренировка. Но това е начинът, младите момчета да напъват здраво. Пред тях е бъдещето.

Още едно тежко пътуване обаче ви очаква, четвърти мач за 16 дни само, гостуване на другия новак в групата Несебър. Възможност да се вземат още точки, може би 3, или поредното изключително сериозно изпитание, което не трябва по никакъв начин да се подценява?

Естествено, със сигурност няма да подценявам отбора на Несебър. Както ние, така и те са новаци във Втора лига и имат доста точки, така че да спечелиш 10 точки в първите 5-6 кръга, си е едно постижение, което въобще не трябва да подценяваме. Ще обърнем внимание. Още от тази вечер с колегите започваме да ги анализираме и ще направим всичко възможно да спечелим мача. Какво ще стане? Само Господ знае.

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