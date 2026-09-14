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България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 2018
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Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за четвъртия си мач на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от Група В на турнира в зала "Арена София".

Двубоят е тази вечер от 19,00 часа.

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

След двете страхотни победи над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха тежка загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.

Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България
Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

От друга страна Израел стартира със загуби от Украйна с 1:3 и настоящия шампион Полша с 0:3, но вчера надделя излючително драматично над Португалия с 3:2, с което запази шансове за продължаване напред.

България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите.

За последно двата тима са играли в квалификациите за ЕвроВолей 2021, където България записва две победи с по 3:0 гейма.

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