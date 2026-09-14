България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за четвъртия си мач на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от Група В на турнира в зала "Арена София".
Двубоят е тази вечер от 19,00 часа.
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София
След двете страхотни победи над Северна Македония и Португалия с по 3:0, "лъвовете" допуснаха тежка загуба от Украйна с 1:3 гейма в събота вечер.
Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България
От друга страна Израел стартира със загуби от Украйна с 1:3 и настоящия шампион Полша с 0:3, но вчера надделя излючително драматично над Португалия с 3:2, с което запази шансове за продължаване напред.
България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите.
За последно двата тима са играли в квалификациите за ЕвроВолей 2021, където България записва две победи с по 3:0 гейма.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google