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Кога Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1?

  • 14 сеп 2026 | 08:30
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Предвид авансът от 81 точки, който Андреа Кими Антонели отвори на върха на генералното класиране във Формула 1 след победата си в Гран При на Испания, много хора започнаха да се питат не дали, а кога италианецът ще си гарантира титлата за 2026 година.

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Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

По програма до края на сезона остават девет кръга, в които всеки един пилот ще може да спечели максимум 233 точки (225 от състезанията + 8 от спринта в Сингапур). Това обаче може да се промени, ако Формула 1 реши да не проведе надпреварите в Катар и Абу Даби и да ги замени с един старт в Европа, най-вероятно на „Имола“. Тогава до края на сезона всеки пилот ще може да спечели максимум 208 точки.

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В случай, че сезонът завърши по програма, тогава най-ранният момент, в който Антонели ще може да стане шампион, е Гран При на Сингапур на 11 октомври. Това обаче изглежда трудно постижимо, защото италианецът ще трябва да прибави цели 69 точки към своя аванс за три състезания и един спринт (средно по 23 пункта на кръг).

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Много по-реалистична изглежда възможността той да стане шампион след Гран При на САЩ на 25 октомври. За да се случи това, Антонели ще трябва да увеличи своя аванс с 44 точки в рамките на следващите четири състезания и един спринт (средно по 11 пункта на кръг). Ако и това не се случи, то можем да сме сигурни, че на база развитието на сезона, пилотът на Мерцедес ще си подпечата титлата в Гран При на Мексико Сити на 1 ноември, тъй като за целта италианецът ще трябва да увеличи своя аванс със скромните 19 точки за пет състезания и един спринт (средно по 4.2 пункта на кръг).

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Но как се променя математиката, ако Формула 1 отмени стартовете си в Близкия изток? И тогава първата възможност за Антонели да си подпечата титлата ще бъде в Сингапур, но за целта италианецът ще трябва да прибави 44 точки към своя аванс, а не 69, за три състезания и един спринт. За триумф в Гран При на САЩ Антонели ще трябва да увеличи своя аванс с 19 точки за четири състезания и един спринт, а за да успее в Мексико Сити, той не трябва да допуска загуба на повече от 6 точки в рамките на следващите пет състезания и един спринт.

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Снимки: Gettyimages

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