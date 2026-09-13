Зак Браун: Виртуалната кола за сигурност се отнесе жестоко с нас

Днес бяха просто „жестоки“ моментите, в които се появяваше колата за сигурност на пистата “Мадринг“ в хода на Гран При на Испания. Това е мнението на шефът на Макларън Зак Браун след състезанието.
„Виртуалната кола за сигурност се отнесе жестоко с нас - театрално обяви Браун. - Ландо мина, тимът свърши отлична работа и виртуалната кола за сигурност се появи две секунди по-късно и после изчезна 2 секунди преди да влезем в бокса.
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„Нищо не можехме да направим. Радвам се, че Ландо разбра напълно ситуацията по радиото. Това щеше да е наше състезание, при това с аванс от 20-25 секунди.
Ландо доминираше, беше се откъснал напред. Пазеше страхотно гумите, никой друг не можеше да го догони.
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Снимки: Gettyimages