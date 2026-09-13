Зак Браун: Виртуалната кола за сигурност се отнесе жестоко с нас

Днес бяха просто „жестоки“ моментите, в които се появяваше колата за сигурност на пистата “Мадринг“ в хода на Гран При на Испания. Това е мнението на шефът на Макларън Зак Браун след състезанието.

„Виртуалната кола за сигурност се отнесе жестоко с нас - театрално обяви Браун. - Ландо мина, тимът свърши отлична работа и виртуалната кола за сигурност се появи две секунди по-късно и после изчезна 2 секунди преди да влезем в бокса.

Kimi Antonelli wins Round 14 ahead of Max Verstappen and Lando Norris! 🏆



Here are your points finishers at the MADRING 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ztiAr8zTRY — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

„Нищо не можехме да направим. Радвам се, че Ландо разбра напълно ситуацията по радиото. Това щеше да е наше състезание, при това с аванс от 20-25 секунди.

Ландо доминираше, беше се откъснал напред. Пазеше страхотно гумите, никой друг не можеше да го догони.

Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages