Ръсел след победата на Антонели: Не участвам в битката за титлата

Джордж Ръсел изглежда се е отказал от борбата за титлата през 2026 г. със съотборника си в Мерцедес, Андреа Кими Антонели. Докато италианецът си осигури осмата победа за сезона във Формула 1 на чисто новата писта „Мадринг“, Ръсел завърши на разочароващото пето място.

След контролирано каране от страна на Антонели, в което той удържаше Макс Верстапен през по-голямата част от състезанието, преди да се откъсне от нидерландеца и Ландо Норис в заключителните етапи, преднината на 20-годишния пилот на върха в класирането нарасна до 81 точки.

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Неговият най-близък преследвач, Ръсел, избегна щети след контакт с Оскар Пиастри в първата обиколка, но виртуалната кола за сигурност в 14-ата обиколка позволи на съперниците около него да преминат към „по-добрите“ твърди гуми, докато британецът сложи медиум. Ръсел трябваше да спре отново по-късно в надпреварата и да се върне към твърдите гуми по пътя си към петото място – на 29 секунди зад победителя Антонели.

Размишлявайки върху състезанието си, Ръсел първоначално сподели пред медиите: „Просто много разочароващ момент с колата за сигурност. Надявахме се да стигнем до 40-ата обиколка, знаехме, че Кими и пилотите с медиум и софт ще влязат в бокса около 15-ата обиколка, а колата за сигурност излезе в 14-ата, така че…“

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След това Ръсел беше попитан защо е поставил под въпрос стратегията на Мерцедес по време на състезанието, но заяви, че вероятно така или иначе е щял да завърши пети на писта, където изпреварванията се оказаха много трудни.

Ръсел продължи: „Твърдите гуми беше далеч по-добрата за мен. Щеше да е голям риск да остана на пистата с медиум. Мислех, че нямам какво да губя. В крайна сметка мисля, че щях да завърша там, където завърших. Така че е малко жалко. Много трудна писта за изпреварване, което предполагам беше досадно за всички.“

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След като разликата спрямо съотборника му в класирането е по-голяма от всякога, Ръсел по-късно беше помолен да оцени шансовете си за титлата. 28-годишният пилот даде мрачна прогноза, твърдейки, че сега е „изключително малко вероятно“ да има шанс за шампионската титла при пилотите.

Той каза: „Няма да кажа, че е свършено, но е изключително малко вероятно да участвам в тази битка. Дори не мисля за участие в битката, защото не мисля, че съм в нея.“

От друга страна, Ръсел предположи, че сега има по-малко напрежение върху себе си до края на сезон 2026. „Това почти ми позволява да се съсредоточа върху всяко състезание поотделно и просто да се опитам да спечеля колкото се може повече. Каквото ще стане, ще стане, но… Да, това е положението в момента“, заключи той.

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Снимки: Gettyimages