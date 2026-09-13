Верстапен предрече титла за Антонели след победата в Мадрид

Макс Верстапен заяви, че лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели няма за какво да се притеснява относно евентуално късно завръщане на нидерландеца в битката за титлата през 2026, като похвали пилота на Мерцедес след победата му в Гран При на Испания.

Антонели демонстрира впечатляващо и контролирано каране, за да спечели на изцяло новата писта „Мадринг“, домакин на първата Гран при на Испания в столицата от 1981 г. насам. Възползвайки се от бавен стоп на стартиралия от полпозишън Ландо Норис, Антонели след това се откъсна комфортно от Верстапен и пилота на Макларън в късните етапи на състезанието.

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Двадесетгодишният италианец, най-младият лидер в шампионата в историята на Формула 1, вече има преднина от 81 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който завърши пети на „Мадринг“. Междувременно, най-близкият съперник на Антонели извън Мерцедес, Люис Хамилтън, отпадна в седмата обиколка и сега изостава с 99 точки от италианеца в класирането.

Запитан дали има някакъв съвет за Антонели относно овладяването на емоциите, или пък би избегнал да го направи с надеждата за късно завръщане в битката, Верстапен отговори с усмивка: „Аз определено няма да правя завръщане!“

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Явно впечатлен от Антонели, чиято победа в Мадрид е осма за сезона, Верстапен продължи: „Кими просто трябва да продължи да прави това, което прави. Искам да кажа, фантастично е. Работи наистина добре. Не трябва да се стресира прекалено много, което не мисля, че прави.“

„Той просто постига резултати. Уверен е. Натрупва все повече и повече опит. Все още е млад, все още е много рано в кариерата му, но се справя добре и просто нещата се получават. Така че не трябва да усложнява нещата. Той не го прави. Има много добри хора около себе си, които знаят от какво се нуждае, така че всичко работи добре.“

Верстапен: Второто място е невероятен резултат

Малко по-неохотен да даде съвет на Антонели беше пилотът на Макларън Норис, който заяви, че младият състезател на Мерцедес не се нуждае от такъв предвид „плашещо добрата работа“, която върши през 2026 г.

Норис каза: „Макс го каза добре. Той води с 80 точки, защото върши невероятна работа. Знаете, той побеждава много по-опитен съотборник, и то добър съотборник. Така че не искам да му давам никакви съвети, защото върши плашещо добра работа.“

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„Той току-що навърши 20, така че, да, доста феноменално. Мисля, че е страхотно да видиш някой толкова млад да върши такава невероятна работа и, повече от вероятно, да продължи и да спечели шампионата. Той не кара сякаш това е втората му година във Ф1, това е сигурно. Страхотно е да се види.“

„Ще има още много, много години, в които ще се борим, и, да, развълнуван съм за още битки, надявам се, тази година, и съм развълнуван всички ние да се състезаваме повече и в бъдеще. Очаквам го с нетърпение.“

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Снимки: Gettyimages