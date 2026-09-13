Норис: направих перфектно състезание, заслужавахме да спечелим

Световният шампион Ландо Норис завърши едва трети в Гран При на Испания, въпреки че беше най-бързият пилот на новото трасе „Мадринг“.
„Виртуалната кола за сигурност беше обявена, след като подминах входа на бокса, така че нищо не можех да направя - коментира Норис. - Поздравления за Кими и Макс, те направиха добро състезание днес.
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„Просто късметът днес не беше с нас. Направих хубава битка, опитах се да догоня Макс, но тук изпреварванията са трудни и той не направи нито една грешка.
"Трудно състезание, което ни се изплъзна. Смятам, че заслужавахме да спечелим днес, но понякога се случва и това в състезанията. Приемаме този резултат и ще се опитам да спечелим следващото състезание.
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„Трудно ми е кажа дали ще се борим отново за победи. Това не се случва лесно. Знам, че работя упорито и взимам много от колата. Вчера направих феноменална обиколка, за да спечеля квалификацията. Днес смятам, че направих перфектно състезание, но късметът не беше с мен.
„Тимът върши отлична работа, работим здраво. Ще продължим така, за да притиснем лидерите. Това е единственото, много работа и упоритост.“
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Снимки: Gettyimages