Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: направих перфектно състезание, заслужавахме да спечелим

Норис: направих перфектно състезание, заслужавахме да спечелим

  • 13 сеп 2026 | 18:30
  • 361
  • 0
Норис: направих перфектно състезание, заслужавахме да спечелим

Световният шампион Ландо Норис завърши едва трети в Гран При на Испания, въпреки че беше най-бързият пилот на новото трасе „Мадринг“.

„Виртуалната кола за сигурност беше обявена, след като подминах входа на бокса, така че нищо не можех да направя - коментира Норис. - Поздравления за Кими и Макс, те направиха добро състезание днес.

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

„Просто късметът днес не беше с нас. Направих хубава битка, опитах се да догоня Макс, но тук изпреварванията са трудни и той не направи нито една грешка.

"Трудно състезание, което ни се изплъзна. Смятам, че заслужавахме да спечелим днес, но понякога се случва и това в състезанията. Приемаме този резултат и ще се опитам да спечелим следващото състезание.

Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели
Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели

„Трудно ми е кажа дали ще се борим отново за победи. Това не се случва лесно. Знам, че работя упорито и взимам много от колата. Вчера направих феноменална обиколка, за да спечеля квалификацията. Днес смятам, че направих перфектно състезание, но късметът не беше с мен.

„Тимът върши отлична работа, работим здраво. Ще продължим така, за да притиснем лидерите. Това е единственото, много работа и упоритост.“

Верстапен: Второто място е невероятен резултат
Верстапен: Второто място е невероятен резултат
 Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино

Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино

  • 13 сеп 2026 | 15:45
  • 3630
  • 1
Ману Гонсалес с първа победа в Moto2 от над три месеца след триумф на "Мизано"

Ману Гонсалес с първа победа в Moto2 от над три месеца след триумф на "Мизано"

  • 13 сеп 2026 | 14:04
  • 683
  • 0
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 30588
  • 77
Максимо Килес с магическа победа в Гран При на Сан Марино в Moto3

Максимо Килес с магическа победа в Гран При на Сан Марино в Moto3

  • 13 сеп 2026 | 12:47
  • 472
  • 0
Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

  • 13 сеп 2026 | 11:31
  • 3624
  • 0
Фернандо Алонсо с призив към ФИА след коментарите на президента

Фернандо Алонсо с призив към ФИА след коментарите на президента

  • 13 сеп 2026 | 10:08
  • 2584
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, пропуск на домакините

Ботев (Враца) 0:0 Левски, пропуск на домакините

  • 13 сеп 2026 | 18:43
  • 44526
  • 111
Леванте 2:4 Барселона, Адейеми донесе успокоение за гостите

Леванте 2:4 Барселона, Адейеми донесе успокоение за гостите

  • 13 сеп 2026 | 17:17
  • 11926
  • 42
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

  • 13 сеп 2026 | 17:37
  • 14426
  • 20
Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, "червените дяволи" с човек повече

Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, "червените дяволи" с човек повече

  • 13 сеп 2026 | 18:29
  • 4158
  • 17
Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 17:04
  • 13386
  • 20
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 30588
  • 77