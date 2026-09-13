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Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели

  • 13 сеп 2026 | 18:14
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Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели

Андреа Кими Антонели посочи след финала на Гран При на Испания, че световният шампион Ландо Норис, който остана трети, е заслужавал да спечели надпреварата.

„Беше много трудно състезание, изобщо не се разви както очаквахме, особено когато става въпрос за работата с гумите - обясни италианецът. - Стана добре, че спечелихме днес, но ми е трудно да се зарадвам, тъй като Ландо днес заслужаваше да спечели. Все пак, ще вземем и тази победа.

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

„Много силно състезание за нас, особено с твърдите гуми имахме добро темпо. Сега трябва да продължим да натискаме.

„Не мисля за титлата, сега не искам да правя точно това, искам да карам състезание за състезание, да продължаваме с добрите състезания и да се наслаждаваме на битките. Искам да се представям максимално добре във всяко едно състезание и да видим къде ще сме на финала на годината.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

„Не мисля за титлата, сега не искам да правя точно това, искам да карам състезание за състезание, да продължаваме с добрите състезания и да се наслаждаваме на битките. Искам да се представям максимално добре във всяко едно състезание и да видим къде ще сме на финала на годината.“

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Испания
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Испания
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Снимки: Gettyimages

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