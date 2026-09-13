Верстапен: Второто място е невероятен резултат

Макс Верстапен завърши втори в Гран При на Испания и коментира първото състезание на „Мадринг“, спечелено от Андреа Кими Антонели.

„С оглед на състезателното ни темпо, второто място е страхотен резултат - заяви Верстапен. - Ландо извади лош късмет с виртуалната кола за сигурност, така че за нас това е невероятно класиране. Видяхте, че той ме настигаше, но тук не може да се изпреварва, така че го задържах зад мен.

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„Как го задържах ли? Ами карах в средата на пистата. Това работи добре тук и просто се опитваш да запазиш сцеплението в гумите, което беше най-трудното в последната серия обиколки.“

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Снимки: Gettyimages