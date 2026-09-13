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Верстапен: Второто място е невероятен резултат

  • 13 сеп 2026 | 18:20
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Верстапен: Второто място е невероятен резултат

Макс Верстапен завърши втори в Гран При на Испания и коментира първото състезание на „Мадринг“, спечелено от Андреа Кими Антонели.

„С оглед на състезателното ни темпо, второто място е страхотен резултат - заяви Верстапен. - Ландо извади лош късмет с виртуалната кола за сигурност, така че за нас това е невероятно класиране. Видяхте, че той ме настигаше, но тук не може да се изпреварва, така че го задържах зад мен.

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

„Как го задържах ли? Ами карах в средата на пистата. Това работи добре тук и просто се опитваш да запазиш сцеплението в гумите, което беше най-трудното в последната серия обиколки.“

Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели
Антонели: Ландо днес заслужаваше да спечели
 Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания
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Снимки: Gettyimages

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