Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Испания, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Макс Верстапен и Ландо Норис:

Андреа Кими Антонели – 292 точки Джордж Ръсел – 211 Люис Хамилтън – 191 Ландо Норис – 186 Шарл Леклер – 167 Макс Верстапен – 145 Оскар Пиастри – 120 Исак Хаджар – 71 Лиам Лоусън – 59 Пиер Гасли – 43 Арвид Линдблад – 31 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 18 Габриел Бортолето – 10 Нико Хюлкенберг – 7 Карлос Сайнц – 6 Алекс Албон – 5 Естебан Окон – 3 Фернандо Алонсо – 3 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages