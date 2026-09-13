Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Испания, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Макс Верстапен и Ландо Норис:
Андреа Кими Антонели – 292 точки
Джордж Ръсел – 211
Люис Хамилтън – 191
Ландо Норис – 186
Шарл Леклер – 167
Макс Верстапен – 145
Оскар Пиастри – 120
Исак Хаджар – 71
Лиам Лоусън – 59
Пиер Гасли – 43
Арвид Линдблад – 31
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 18
Габриел Бортолето – 10
Нико Хюлкенберг – 7
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Фернандо Алонсо – 3
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на ИспанияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages