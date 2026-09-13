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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

  • 13 сеп 2026 | 17:46
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Испания

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Испания, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Макс Верстапен и Ландо Норис:

  1. Андреа Кими Антонели – 292 точки

  2. Джордж Ръсел – 211

  3. Люис Хамилтън – 191

  4. Ландо Норис – 186

  5. Шарл Леклер – 167

  6. Макс Верстапен – 145

  7. Оскар Пиастри – 120

  8. Исак Хаджар – 71

  9. Лиам Лоусън – 59

  10. Пиер Гасли – 43

  11. Арвид Линдблад – 31

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 18

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Нико Хюлкенберг – 7

  16. Карлос Сайнц – 6

  17. Алекс Албон – 5

  18. Естебан Окон – 3

  19. Фернандо Алонсо – 3

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран При на Испания
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Снимки: Gettyimages

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