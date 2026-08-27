"Имола" се готви за спешно завръщане в календара на Формула 1

Италианският автомобилен клуб съобщи, че пистата „Имола“ се подготвя като възможен заместник на някое от последните състезания за 2026, ако несигурността в Близкия изток наруши финала на сезона във Формула 1.

Катар и Абу Даби остават по програма домакини на последните кръгове от сезон 2026, но продължаващата несигурност в Близкия изток принуди Формула 1 да поддържа резервен европейски вариант. „Имола“ се очертава като най-ясната опция, ако някое от двете събития не може да се проведе.

Our fans in Zandvoort delivering the atmosphere one last time ❤️🤍💙#F1 #DutchGP pic.twitter.com/z9BQMS6lpN — Formula 1 (@F1) August 26, 2026

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Президентът на Италианския автомобилен клуб (ACI), Джеронимо Ла Руса, потвърди, че се провежда подготовка с правителствени и спортни органи.

Той нарече „Имола“ идеалното решение и заяви, че Италия иска да бъде в състояние да организира втора Гран При в рамките на настоящия шампионат, ако се наложи.

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Планирането изглежда е напреднало отвъд обикновена бележка в тефтера на Стефано Доменикали. Според италиански медии отборите са започнали да резервират хотели в района на „Имола“ за края на ноември и началото на декември.

Шефът на отбора на Хаас, Аяо Комацу, заяви, че ранното решение би било за предпочитане, като същевременно призна, че геополитическата ситуация затруднява поставянето на твърди крайни срокове. Ръководителят на Уилямс, Джеймс Ваулс, отбеляза, че състезание в края на сезона на „Имола“ може да предложи необичайно динамично време.

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Същата несигурност засяга и предварителния вид на календара за 2027 г. Формула 1 би искала Бахрейн и Саудитска Арабия да открият сезона в два последователни уикенда през март. Разбира се, че обсъжданата алтернатива е начало с Китай, последвано от Япония и Австралия.

Нищо от това не означава, че на „Имола“ е гарантирано състезание. Това означава, че пистата, местните власти и отборите вършат не толкова бляскавата работа, необходима, за да може решението да бъде взето бързо, ако календарът се нуждае от промяна.

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Снимки: Imago