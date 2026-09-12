Даниел Моралес взе бивш играч на Слован (Братислава) в щаба си

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Васил Божиков ще бъде в щаба на Даниел Моралес като помощник за съботния двубой срещу Арда, пише "Тема Спорт". Двамата работят заедно в ЦСКА III, а сега бразилският старши треньор е взел бившия капитан на националния отбор със себе си и в представителния тим. Божиков, който е 4-кратен шампион на Словакия със Слован (Братислава), стана част от ЦСКА през миналото лято, когато водеше тима до 16 години в Елитната юношеска група. След това влезе в щаба на Даниел Моралес в третия отбор. 38-годишният бивш централен защитник има 38 мача с 2 гола за националния отбор.

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

Треньор на вратарите ще е Ивайло Иванов, който работи за дубъла. Бившият страж на армейците е бил неколкократно в представителния тим, включително с Даниел Моралес при предишния му престой като временен наставник през 2020 година. Тогава бразилецът води "червените" в 4 мача и успя да постигне историческо равенство 0:0 при гостуването на Рома на "Олимпико" в груповата фаза на Лига Европа.

Анализатори в щаба на ЦСКА остават Мартин Стоянов и Мартин Митов, които досега бяха в екипа на Христо Янев.

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