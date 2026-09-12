Дортмунд се разправи с новак, Нмеча блесна с късни голове

Отборът на Борусия (Дортмунд) записа пета поредна победа във всички турнири, след като спечели с убедителното 3:0 като домакин на новака Падерборн в двубой от третия кръг на Бундеслигата.

“Жълто-черните” взеха аванс още в петата минута, когато при контраатака Серу Гираси изведе Фабио Силва, който предприе солова акция и накрая се разписа с удар по земя. В 31-вата минута двамата отново комбинираха, но голът на гвинееца беше отменен поради засада. Същото се случи и с друго попадение на Гираси точно преди почивката. През втората част домакините засилиха своя натиск и след куп пропуснати положения се стигна до 80-ата минута. Тогава Феликс Нмеча комбинира с Максимилиан Байер, след което удвои преднината на своя тим със своя шут. В 89-ата минута резервата отново се разписа, този път с прекрасна задна ножица след центриране на Марсел Забитцер. Между двете попадения именно австриецът нацели греда със свой изстрел.

3 for 3 in the Bundesliga! ✅ pic.twitter.com/bJLBFuqqH5 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 12, 2026

Така със своя пълен актив от девет точки Борусия заема второто място в класирането, изоставайки само по голова разлика от лидера Фрайбург. Падерборн пък е чак на 15-ата позиция с едва един пункт, тъй като все още няма шампионатна победа през този сезон.

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Снимки: Gettyimages