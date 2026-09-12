Съставите на Лацио и Милан

Отборите на Лацио и Милан се изправят един срещу друг на “Олимпико” в големия сблъсък от четвъртия кръг в Серия "А".

Милан с тежко гостуване срещу перфектния Лацио на "Олимпико"

Рубен Аморим е извършил три промени сред титулярите на Милан след равенството 1:1 с Ювентус. Самуел Чуквуезе се завръща на десния фланг за сметка на Диего Морейра. На пейката този път са също така Юнус Муса и Алексис Салемакерс, докато Адриен Рабио е изместен по-назад. Така дуото зад централния нападател Гонсало Рамош е оформено от Рубен Лофтъс-Чийк и Алфаджо Сисе. Дженаро Гатузо пък е подредил състава на Лацио в 4-3-3 с Матео Канчелиери, Тижани Нослин и капитанът Матия Дзакани в атака-

Eleven AC Milan gladiators ⚔️



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/GZ8ePqF20V — AC Milan (@acmilan) September 12, 2026

Лацио: Мандас, Флориани Мусолини, Шутало, Провстгаард, Тавареш, Фратези, Белаяне, Тейлър, Канчелиери, Нослин, Дзакани

Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Павлович, Чуквуезе, Модрич, Рабио, Еступинян, Лофтъс-Чийк, Сисе, Рамош

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages