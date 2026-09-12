Ханзи Флик: Трета поредна титла за Барселона? Би било страхотно

С пет победи от пет мача тимът на Барселона е сред най-впечатляващите отбори от началото на сезона в Европа. “Блаугранас” не спират да разгромяват съперниците си, като стартираха перфектно и в Шампионската лига. Сега отборът се завръща към срещите в Ла Лига, като в неделя гостува на Леванте. Ето какво заяви треньорът на шампионите Ханзи Флик на срещата си с медиите:

Как се справяте с толкова големите очаквания и ентусиазъм от страна на феновете?

Много сме щастливи от начина, по който играем, но знаем, че трябва да го показваме във всеки мач. Когато нещата вървят, това е важно за нас. Ако загубим някое от тези неща и не сме на 100 процента, няма да е добре.

Какъв е потенциалът за подобрение на отбора?

Това е, което искаме – винаги да ставаме по-добри. Това е нашата работа – на треньорите и на играчите. Трябва да имаме този глад за развитие и можем да го постигнем.

Това ли е най-добрият Барселона, откакто сте начело на отбора?

Знаем, че във футбола всичко може да се промени бързо. Харесва ми настоящата ситуация, но трябва да сме много концентрирани. Ако нещо се промени, ще тръгнем в грешната посока, а ние не искаме това.

Ще има ли ротации? Това ли е начинът да поддържате всички играчи ангажирани?

Мисля, че това е част от играта. Имаме по двама или трима играчи на всяка позиция, които могат да играят. След мача с Фейенорд съм много доволен от нивото на тренировките.

Фабрегас каза, че Барселона плаши съперниците. Какво означава за вас подобно признание от треньор на противников отбор?

Харесва ми много това, което прави Сеск. Комо играр много добре и е на високо ниво. За мен значение има само следващият мач. Концентриран съм единствено върху него. Важно е да мислим ден за ден. Именно това прави отборът. На добър път сме, но до края на сезона има още много.

Разполагате с Рафиня, подновихте договора на Хамза, привлякохте Габриел Жезус. Това ли беше целта ви за позицията на нападателя?

Имаме три различни профила. Могат да играят също Адееми, Дани Олмо, Фермин или Гордън. Имаме много възможности. Рафиня играе фантастично, на друго ниво е. Невероятен е. Той е един от най-добрите в света.

За подновяването на договора на Хамза

Клубът свърши много добра работа. Той се представи добре в предсезонната подготовка и се конкурира с останалите играчи на тази позиция. Има различен профил в този отбор. Той е голям актив за бъдещето на клуба и ние го искахме в отбора.

Това ли е най-завършеният състав, откакто сте в клуба?

Да. По-добър е от миналия сезон. Винаги говорим за атаката, но защитата също е много важна. Когато погледна назад – с Родри или Бернал, или в средата на терена… След Световното клубно първенство Кубарси е фантастичен. Играе с увереност, концентриран е. Подобрил е физическото си състояние. Това е много важно за тази позиция. С топката също играе много добре. Нашият номер 1 също върши страхотна работа.

Каква е оценката ви за новия подход към физическата подготовка?

Да, това е друга философия, друга идея. Свързано е с движенията, които играчите извършват на терена. Те развиват сила по време на тренировките. Не всичко е свързано с новите треньори – сега те работят заедно с хората, които вече имаха важна роля в този отбор. Всичко функционира като един екип и аз мога да го видя. Енергията е положителна. Играчите го усещат. Това ни помага да поддържаме играчите на високо ниво.

Какво мислите за високата оценка, която членовете на клуба дадоха на новината за подновяването на договора ви?

Аз съм само треньорът. Играчите трябва да работят на терена. Имам страхотен отбор с фантастични футболисти. Невероятно е. В крайна сметка в този момент всичко върви добре. Много съм щастлив от това. Наслаждавам се, но знам, че аз не съм най-важният тук. Това са играчите. Манталитетът, който те винаги демонстрират. Страхотно е.

Усещате ли, че е трудно да мотивирате играчите, когато преминават от Шампионската лига към Ла Лига? Искат ли феновете повече от тях?

Нищо не се е променило. Тази година те искат да спечелят Шампионската лига. Това е нашата цел. Но Ла Лига също е важна. Да я спечелим три пъти поред би било страхотно.

За мен по-важно е как тренираме всеки ден, какво показваме и как поддържаме добрата си форма. Как се възстановявам, как се възстановява тялото ми, как се храня, как спя. Това е важно, когато играеш на всеки три дни. Трябва да се грижим за тялото и ума. Играчите трябва да разберат, че това е добре за тях.

Имаме много специалисти, които се грижат за тях и им помагат да бъдат в най-добрата възможна форма за следващия мач. Дните между мачовете са много важни. Можете да видите новата фитнес зала, която скоро ще бъде завършена. Ще имаме повече пространство, за да правим по-добри неща за възстановяването. Стъпка по стъпка. Това не е само въпрос на това какво трябва да правят играчите. Ние също трябва да правим неща за тях.

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