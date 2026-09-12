Атлетико Мадрид е в процес на развитие, оправда се Симеоне

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне подчерта, че в момента съставът се намира в ключов етап от своето развитие. Тимът вече допусна две грешки в Ла Лига, а по-рано през седмицата загуби от Ливърпул (1:2) в Шампионската лига. Това доведе до съмнения, че и този сезон отборът от "Метрополитано" вероятно ще остане далеч от фаворитите. Аржентинският специалист заяви, че основният приоритет пред щаба е да се намери верният път за развитие на колектива и да се създаде устойчива структура на терена.

“Имаме поле за подобрение, но отборът направи много добри неща, както и други, които трябва да подобрим - коментира Чоло. - Именно заради това загубихме някои мачове. Трябва да се развиваме в дефанзивен план, за да запазваме вратата си суха и да имаме повече възможности за развитие. В атака вкарваме във всички двубои с изключение на един. Отборът има водеща роля в нападение и трябва да се развива в защитен план.“

Сега Атлети се подготвят за неделното си гостуване на Реал Сосиедад в първенството.

“Не гледаме какво правят останалите, а какво правим ние. Знаем колко е важен мачът. Съперникът се представя много добре и разполага с много добра колективна игра. Трябва да се опитаме да контролираме двубоя. Направихме го през първото полувреме в Билбао, но след това загубихме контрол в тези няколко минути и това ни извади от срещата. В Ливърпул се защитавахме добре през първото полувреме и също така контролирахме атаките им, но през втората част, след втория гол, нямахме достатъчно отговори в нападение, за да изравним, с изключение на едно положение на Джулиано Симеоне и едно на Хулиан Алварес. Трябва да имаме повече баланс и постоянство през всичките 90 минути, за да намерим правилния път.“

На “Анфийлд” “рохибланкос” показаха отлична отборна игра при гола на Маркос Йоренте, като тогава футболистите си подадоха топката цели 20 пъти: “Характеристиките на футболистите насочват отбора към определен начин на игра, като винаги търсим крайната цел. При тази атака имаше конкретна цел. Когато такава липсва, съперникът има повече време да се защитава. А загубите на топката след това са проблемни. Беше страхотен гол. Дано успяваме да вкарваме такива голове във всеки мач. Важното е да знаем защо владеем топката и какво искаме да постигнем с това.“

Симеоне обърна внимание и на случващото се с Александър Сьорлот, който лекуваше травма и затова все още не е играл през сезона.

“Той много иска да се върне, говорихме с него вчера. Очевидно е ядосан и разочарован заради времето, в което не успя да ни помогне. Имаме нужда от неговите качества, които не притежава нито един друг футболист в състава. На никого не му пука, но реалността е такава: трябва да запретнем ръкави и да работим здраво“, завърши аржентинският наставник.

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