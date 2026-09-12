Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 6-ти в Мадрид

Битката за титлата във Формула 2 продължава с дебютната визита на шампионата в Мадрид, където днес ще се проведе спринтовата надпревара на изцяло новата градска писта. Лидерът в генералното класиране Никола Цолов ще стартира шести, а неговият най-близък преследвач в битката за титлата Рафаел Камара ще потегли осми.

По програма спринтът на Формула 2 на „Мадринг“, който ще бъде с продължителност от 23 обиколки, трябваше да започне в 15:15 часа българско време. След забавянето по време на третата тренировка във Формула 1 обаче, спринтовата надпревара във Формула 2 ще започне малко по-късно от предвиденото.

Снимки: Red Bull Content Pool

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