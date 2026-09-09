Ковач: Беше важно да започнем с победа

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач беше доволен от успешния старт на отбора в тазгодишната основна фаза на Шампионската лига. Германците спечелиха в първия кръг с 3:2 срещу гостуващия Виляреал.

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"Станахме свидетели на много хубав мач. Моят отбор свърши страхотна работа. Срещнахме много, много силен съперник, но показахме на какво сме способни. За нещастие позволихме на гостите да създадат малко повече положение отколкото ми се искаше. Все пак беше много важно, че започнахме с победа, защото сега ни предстоят две гостувания", коментира хърватският специалист.

Борусия ще играе следващата си среща от надпреварата на 14 октомври на терена на норвежкия първенец Бoдьо/Глимт, а седмица по-късно ще пътува за Азербайджан за мач срещу дебютанта в основната фаза на турнира Сабах.

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Виляреал остава без победа в турнира в 12 поредни мача от пролетта на 2022 г., когато достигна до полуфиналите, а в следващия кръг приема италианския Наполи на 13 октомври.

"Целта ни беше да удържаме техните атаки и да се възползваме максимално от нашите шансове. Справихме се добре в доста моменти, но в края не успяхме да постигнем повече като резултат. Трябва да подобрим някои неща и да си вземем поуките от този нов опит, за да успяваме да вземем нещо от мачове като този. Далеч не мога да кажа, че съм разочарован, но бих искал да печелим нещо, когато се представяме така добре", заяви наставникът на испанците Иниго Перес.

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Снимки: Imago