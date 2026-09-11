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В Тотнъм пристигна оферта за Ричарлисон

  • 11 сеп 2026 | 22:25
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В Тотнъм пристигна оферта за Ричарлисон

Бъдещето на 29-годишния Ричарлисон изглежда е далеч от Тотнъм. Въпреки че договорът му изтича през юни 2027 г., нападателят беше изваден от състава от Роберто де Дзерби и обмисля да търси правни пътища за прекратяване на контракта си с клуба. Тъй като повечето трансферни прозорци вече са затворени, единствената му алтернатива е завръщане в родината.

В Бразилия трансферният пазар затваря днес, а един клуб повиши своята оферта. Според информация на „ТИЙМток“, Васко да Гама е удвоил предложението си от 10 на 20 милиона евро в опит да си осигури услугите на нападателя от Рио де Жанейро.

Самият играч е склонен да се завърне в страната си, но също така иска да разреши ситуацията си с „шпорите“. От Тотнъм са готови да приемат новата оферта, която се доближава до техните изисквания. Времето обаче притиска, тъй като бразилските отбори имат срок до края на днешния ден да картотекират нови футболисти.

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Снимки: Gettyimages

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