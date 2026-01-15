Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 945
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Нападателят на Тотнъм Ричарлисон ще пропусне около седем седмици заради контузия в бедрото, която получи по време на двубоя от ФА Къп срещу Астън Вила. Това обяви днес мениджърът на “топчиите” Томас Франк.

"За съжаление, Ричарлисон получи контузия в подколянното сухожилие, която ще го извади от игра за седем седмици. Лукас Бергвал може да на разположение в неделя. Ив Бисума - също. Дестини Удоджи и Доминик Соланке ще бъдат включени в групата", заяви Фанк на днешната си пресконференция.

Датчанинът изрази задоволството си от бързия трансфер на Конър Галахър, който вчера официално бе привлечен от Атлетико Мадрид срещу 34 милиона паунда.

"Мисля, че Конър Галахър е топ попълнение. Не ми достигат хвалебствените слова, които трябва да отправя към собствениците за това, че направиха този трансфер толкова бързо. Той е много добър играч с голям опит във Висшата лига и Ла Лига. Конър е точно това, от което имаме нужда".

"Много добре знам как работи футболният свят. Знам, че не сме постигнали достатъчно добри резултати, които искаме. Виждам малките стъпки, които постоянно правим, и определям последните шест мача като по-положителни представяния, но не перфектни. Сега ни предстои голямо лондонско дерби срещу Уест Хам. Ако съчетаем играта от първото полувреме срещу Съндърланд и второто полувреме срещу Астън Вила, можем да покажем отлично представяне и да спечелим мача", добави Франк.

Снимки: Imago

