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Барсeлона ще дебютира с третия си екип срещу Леванте

  • 11 сеп 2026 | 19:55
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Барсeлона ще дебютира с третия си екип срещу Леванте

Барселона ще представи новия си трети екип за сезон 2026/27 в предстоящия мач срещу Леванте. Отборът на Ханзи Флик вече проведе тренировка с новата си тюркоазена екипировка, която досега не беше използвана дори по време на предсезонната подготовка. Така каталунците ще излязат с нова визия в неделния двубой от 17:15 часа.

Дизайнът на третия екип е в ретро стил, вдъхновен от средата на 90-те години, и пресъздава една от най-емблематичните визии в историята на клуба.

Тъй като Леванте също играе в синьо-червени цветове, Барселона е принудена да смени традиционната си екипировка. Тези нюанси не са новост за клуба. Всъщност тюркоазеносиньото е един от най-често използваните цветове в историята на клуба за втори или трети екип.

Клубът използва тези цветове за първи път през сезон 1985/86, когато марката „Мейба“ създава екип в тази гама. Оттогава насам Барселона е играл с подобни цветове в 21 сезона, представяйки единадесет различни модела от производители като споменатата „Мейба“, „Капа“ и „Найк“.

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