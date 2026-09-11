Де Дзерби не е притеснен, сигурен е, че позитивните резултати ще дойдат

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби потвърди, че Джеймс Мадисън ще бъде на разположение за мача с Евертън, а Мохамед Кудус е „много близо“ до завръщане в стартовия състав, след като се възстанови от контузия.

„Много е близо до това да започне като титуляр“, заяви Де Дзерби. „Исках Мохамед Кудус още докато бях в Брайтън. Настоявах много да го привлечем преди да отиде в Уест Хам. Той може да играе като крило, като номер 10, дори и като нападател. Той е невероятен играч.“

За Деян Кулушевски, който отсъства от по-дълго време, мениджърът коментира: „Кулушевски не тренира с нас през последната седмица. Няма голям проблем.“

Де Дзерби говори и за Михайло Мудрик, който получи контузия след завръщането си от наказание в мача срещу Нотингам Форест: „Това е нормален проблем, когато един играч е бил извън игра за дълго време, както Мудрик. Беше глупава контузия и се надяваме той да се върне възможно най-скоро, както заради него, така и заради нас. За него, защото страда твърде много, а за нас, защото загубихме важен играч. Той игра 15 минути в Нотингам. Игра добре, но това е нормалният процес, когато един футболист не е играл дълго време.“

Запитан за ситуацията с Ричарлисон, който иска да прекрати договора си с клуба и да се завърне в Бразилия, мениджърът на Тотнъм отговори лаконично: „Не знам. Това не е моя работа. Това, което мога да кажа, е, че знам много добре какво клубът е направил за Ричарлисон и знам много добре какво Ричарлисон е направил за клуба през последните два месеца. Аз знам, клубът знае, той знае, агентът му знае, всички знаят. По-добре от вас.“

"I am positive because I believe in my players"



Roberto De Zerbi reacts to Tottenham Hotspur's difficult start to the Premier League season 💪 pic.twitter.com/dHiGNzuagH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 11, 2026

Роберто Де Дзерби увери, че е спокоен, въпреки че отборът му няма победа и отбелязан гол в първите три мача от новия сезон в Премиър лийг.

„Трябва да сме фокусирани върху нашите качества. Трябва да сме фокусирани върху това, което трябва да правим на терена, и да играем, без да мислим за други неща. Трябва да спечелим, но не е достатъчно само да кажем, че трябва да спечелим. Трябва да изградим правилния начин за постигане на победата. Трябва да пресираме, да играем със смелост, да следваме това, което правим на тренировъчното игрище, и тогава ще видим резултата. Но без тази част от футбола няма как да спечелиш мача.

Със сигурност можем да играем много по-добре. Не сме щастливи. Напрежение? Не. Защо да има напрежение? Напрежението беше миналия сезон в онази ситуация в класирането, не сега, защото сега работим, за да станем отбор и изграждаме нов тим с нови взаимоотношения, с нови връзки, с нов стил на игра, с много нови играчи. Така че мисля, че трябва да останем спокойни и позитивни, и без никакво напрежение.“

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