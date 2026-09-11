Джанлоренцо Бленджини: Справяме се по-добре, но трябва да растем мач след мач

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини сподели след втората победа над ЕвроВолей 2026 в София - 3:0 над Португалия, че справят по-добре, но трябва да растат мач след мач. Бленджини допълни, че утре срещу Украйна ще им бъде много трудно.

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

"Имаше ситуации, когато в първия и втори гейм не взехме правилните решения, за да спечелим точката след защита. Справяме се по-добре с това, но трябва да растем мач след мач. Знаем, че това е начина да се побеждава в толкова трудно състезание. Не може да вярваме само на сервиса, това е технически елемент и няма как отборът да бъде под пара във всеки един момент и във всеки мач. Трябва да се адаптираме като отбор. Трябва да бъдем готови да се обърнем към тактически начален удар в някои моменти, да наблегнем на защитата и на контраатаката. Така правят силните отбори", коментира Бленджини пред медиите.

Алекс Грозданов: Две много важни победи, иска ми се да стартираме по-добре

"Ядосвам се когато моите отбори не дават всичко, което имат. Понякога някой греши повече, но трябва да дадеш най-доброто от себе си. Всеки ден е различен, но трябва да решиш и да дадеш максимума от това, което можеш."

Алекс Николов: Трудно се играе срещу отбори, които не са на нашето ниво

"Срещу Украйна ще ни бъде много трудно. Добре ги познаваме, бяха на финалите на VNL. Това е един добър отбор, с опитни играчи и добър начален удар. Просто ще бъде различен мач. Всеки един двубой е различен. От техническа гледна точка трябва да играем силно, защото Украйна има класа не само на сервис. Показаха началния си удар в Лигата на нациите. Те заслужаваха да се класират за финалите в този турнир", завърши селекционерът на България.

Жасмин Величков: Двубоят срещу Португалия беше значително по-труден за нас

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google