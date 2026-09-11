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  3. Жасмин Величков: Двубоят срещу Португалия беше значително по-труден за нас

Жасмин Величков: Двубоят срещу Португалия беше значително по-труден за нас

  • 11 сеп 2026 | 21:39
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Либерото на българския национален отбор по волейбол Жасмин Величков призна, че "трикольорите" са имали по-тежка задача срещу Португалия във втория си мач от Евро 2026 в София, спечелен с 3:0.

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София
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България вече е с два успеха в първите си два мача от турнира, а в събота ще играе срещу Украйна.

Първите отзиви след победата на България над Португалия с 3:0
Първите отзиви след победата на България над Португалия с 3:0

"По-труден мач за нас, португалците имат по-силен сервис. Напрежението ни повлия. Оправихме се в хода на мача и всичко е наред. Атмосферата е невероятно, благодаря на публиката. Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудни моменти. Не е лесно при смяната на позицията. Благодаря на момчетата, че ми помогнаха да се адаптирам. Благодарен съм, че имам шанс да играя. Теодор Салпаров ни каза да се държим като отбор и публиката ще ни помогне. Очакванията ми са за още по-труден мач срещу Украйна. Дано с отборна игра, но и с помощта на публиката - да спечелим", заяви Величков.

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Снимки: Startphoto

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