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  3. Алекс Грозданов: Две много важни победи, иска ми се да стартираме по-добре

Алекс Грозданов: Две много важни победи, иска ми се да стартираме по-добре

  • 11 сеп 2026 | 21:02
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Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов отбеляза, че въпреки втората категорична победа на „лъвовете“ на Европейското първенство в София, той не е доволен от факта, че за втори пореден мач тимът ни влиза малко по-бавно в срещата.

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София
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„Мисля, че беше по-добре от първия мач. Отново стартирахме малко по-бавно, иска ми се още от първата точка да тръгваме с пълна газ. Много съм доволен. Две много важни победи. Важното е, че успяхме да съхраним енергия за утрешния мач, който ще бъде по-тежък“, коментира капитанът на „лъвовете“.

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Снимки: Startphoto

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