Алекс Николов: Трудно се играе срещу отбори, които не са на нашето ниво

Алекс Николов беше най-резултатният играч и във втория двубой на България на Европейското първенство в София, завършил с победа с 3:0 срещу Португалия. След срещата родният волейболист заяви, че мачове срещу такива по-непретенциозни съперници не са лесни, тъй като е трудно да запазиш концентрация в тях.

„Радостен се чувствам. Гордея се с това, че след категоричната победа срещу Северна Македония и днес отборът беше максимално нахъсан и максимално уверен, защото противникът отново не беше на нашето ниво. Не е лесно да се играе срещу такъв противник, изисква максимален фокус. Справихме се днес. Мисля, че дори ги затворихме на по-малко точки, отколкото със Северна Македония, така че съм радостен.



„Със сигурност в третия гейм имаше малко отпускане, чисто физически. То няма как, когато отборът от другата страна на мрежата не ти предлага високо ниво, което да те предизвика да покажеш страхотни умения. Важното е, че и като бяхме една идея отпуснати и не се напъвахме на 110%, успяваме да играем качествен волейбол и да печелим с разлика. Разбира се, и те сбъркаха много в третия гейм, така че не беше и много трудно, но се радвам.



„Готови сме, излизаме срещу отбора на Украйна. Знаем, че това е пряк съперник за първите места в групата. Корав отбор, който успяхме да победи в Лигата на нациите през тази година, но те пък ни победиха миналата година, така че смятам, че ще е равностоен мач и ще ни трябва пълна подкрепа от публиката отново.



„Излишно е да казва колко много ни зарежда публиката. Уникално е пред родна публика в тази зала. Със сигурност ни помага страшно много, а дори не се е наложило да викне истински залата, тъй като е нямало завързан гейм, а съм сигурен, че утре ще има такъв и когато се случи, ще се чуе истинският рев на залата“, каза по-големият от братята Николови.