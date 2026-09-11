Манчестър Юнайтед забрани достъпа на 685 притежатели на сезонни карти

Манчестър Юнайтед обяви, че операцията срещу незаконната търговия с билети е довела до отнемането на сезонните карти на 685 притежатели. Клубът вярва, че е успял да забрани достъпа до „Олд Трафорд“ на стотици прекупвачи и е разбил организирани мрежи за продажба на билети след приключването на своята акция.

От клуба разкриха, че сезонните карти на 685 притежатели са били отнети в резултат на операцията, която предизвика широко недоволство сред фенските организации и засегна и някои невинни привърженици. Други 464 души са получили по-леки санкции или последно предупреждение.

Общо 468 случая са били разрешени, след като феновете са предоставили необходимата информация, и срещу тях не са предприети последващи действия. 226 притежатели на акаунти са получили последно предупреждение.

Източници от клуба твърдят, че операцията е довела до забрана за стотици прекупвачи и е разбила мащабни организирани мрежи, които са изкупували билети с цел препродажба на черния пазар.

Фенски организации изтъкнаха истории на привърженици, които са били несправедливо засегнати от подхода на клуба. Въпреки това от Юнайтед настояват, че нито един невинен фен не е бил санкциониран. От клуба също така заявиха, че всички отнети сезонни карти ще бъдат предоставени на фенове от списъка с чакащи.

Общо 499 притежатели на сезонни карти са получили потвърдена забрана след обжалване, докато в 73 случая санкцията не е била оспорена. Още 113 сезонни карти са били анулирани, след като притежателите им не са отговорили на многократните запитвания за информация.

В официално изявление от клуба се казва: „През лятото Манчестър Юнайтед предприе операция за преглед на акаунти, които показваха необичайна активност, наподобяваща злоупотреба с билети. Ангажирахме се да предоставим актуална информация след приключване на разследването.

Водещият принцип на клуба по отношение на билетите е прост: да гарантираме безопасността и сигурността на нашите фенове, да защитаваме справедливия достъп до билети за истинските привърженици на Манчестър Юнайтед и да се борим с препродажбата, злоупотребата и дейностите с цел финансова печалба.

Разследването идентифицира 1617 акаунта с необичайна активност, които изискваха допълнителна проверка. С всеки притежател на акаунт беше осъществен контакт и му беше дадена възможност да предостави информация и да обясни дейността, установена в неговия профил. Те също бяха информирани каква точно активност е била идентифицирана, за да могат да отговорят на клуба с необходимата степен на детайлност.

Когато бяха предоставени задоволителни обяснения, ограниченията бяха премахнати и не бяха предприети по-нататъшни действия. В много от тези случаи причината беше споделяне на данни за акаунта и пароли, което е в нарушение на нашите общи условия. Признаваме, че много привърженици са споделяли данни за вход при обстоятелства, които са смятали за легитимни, и не очаквахме мащаба, в който това се случва. В тези случаи, когато нямаше допълнителни доказателства за злоупотреба, не беше наложена санкция.

След това привържениците имаха право да обжалват пред независима комисия, която включва и представител на феновете, създадена да осигури безпристрастен преглед на решенията, отделно от първоначалния разследващ екип.

Преди комисията да се събере, беше въведен допълнителен етап на преглед за случаите с наложени санкции, като всеки от тях беше подложен на многократни проверки от служители на клуба.

Всички обжалвания вече са разгледани. Най-тежката санкция (забрана за сезонна карта) беше запазена за случаите, в които имаше достатъчно доказателства за продажба на билети над номиналната им стойност или дейност с цел финансова печалба.“

❌ Manchester United have banned 685 accounts and either sanctioned or warned 464 supporters following a ticket touting investigation.



The investigation has already triggered widespread protests from supporters who feared they were about to get their season tickets confiscated… pic.twitter.com/ZV3C8Q1XuH — Match of the Day (@BBCMOTD) September 11, 2026

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