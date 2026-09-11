Барселона вдигна десет пъти клаузата на свое откритие

Барселона обяви подновяването на договора на младия нападател Хамза Абделкарим до 30 юни 2030 г. Досегашният му контракт изтичаше 12 месеца по-рано. Целта на този ход на клуба е да се промени откупната клауза на играча. Досега тя беше в размер на 15 млн. евро, но според новото споразумение тя скача десет пъти до 150 млн.

Шампионите се решиха на това действие, след като само за няколко месеца 18-годишният Хамза показа огромно израстване и вече е част от първия тим. Той дори игра за Египет на изминалото Световно първенство. После по време на предсезонната подготовка африканецът стана голмайстор на Барса с четири гола в пет мача, което рязко повиши стойността му и окончателно убеди клуба в необходимостта да го „бетонира“.

Хамза е в Барселона едва от седем месеца - първоначално с наем от египетския Ал-Ахли. През пролетта той беше в юношеския отбор до 19 години, където блесна и това накара клуба да активира опция за закупуване на стойност 1,5 милиона евро.

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