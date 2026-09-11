Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?

За първата Гран при на Испания на пистата „Мадринг“ отборът на Ред Бул въвежда две промени по болида RB22 на Макс Верстапен и Лиам Лоусън. Австрийският тим от Формула 1 продължава работата по задната част на автомобила след корекциите в Монца, като е модифицирал и връзката между пода и шасито. Макларън, Мерцедес и Ферари също ще стартират в Мадрид с нови компоненти.

Ред Бул е регистрирал и двете промени пред ФИА като подобрения, свързани с надеждността. В задната част на RB22 се работи допълнително по новото, по-здраво покритие на окачването, което беше въведено в Монца. Сега са добавени малки крила зад обтекателите на окачването. С това Ред Бул цели да възстанови аеродинамичното натоварване от по-ранни състезания, като същевременно запази новата конструкция около колелото.

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When the green light shone 🟢



F1 took to the MADRING circuit for the first time 😮‍💨🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BBtjyGguOm — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Втората промяна е в предната част на пода, където той се свързва с шасито. В Ред Бул са променили както формата, така и конструкцията на структурата на пода в тази зона. Когато тази секция се огъва под натоварване, новата конструкция би трябвало да намали локалното напрежение и да предотврати повреди по пода.

За Верстапен по-нататъшната корекция в задната част идва след уикенд, в който точно тази област на RB22 отново изискваше внимание. В Монца той имаше проблеми със задната ос и описа задния мост на колата си като недостатъчно стабилен при преминаване през неравности и бордюри. След квалификацията нидерландецът прецени, че проблемът му е отнел поне две десети от секундата. Новите промени за Мадрид обаче са описани конкретно като подобрения за надеждност.

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От четирите топ отбора Мерцедес е представил най-дългия списък и пристига с три промени. Две от тях са специално пригодени за характеристиките на „Мадринг“. Централният елемент над подвижната част на задното крило е стеснен, за да се намалят както въздушното съпротивление, така и притискащата сила в съотношение, което според Мерцедес е по-подходящо за Мадрид.

Освен това е поставено допълнително крило зад ауспуха. С него Мерцедес иска да отклони по-силно потока от изгорели газове и да генерира допълнително аеродинамично натоварване, отново съобразено със съотношението между притискаща сила и съпротивление, към което отборът се стреми за „Мадринг“.

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Третата промяна не е специфична за пистата, а е насочена към подобряване на представянето. В Мерцедес са променили формата на предния ръб на спирачния барабан. Това би трябвало да поддържа въздушния поток по-добре прикрепен при различни ъгли на завиване, с цел подобряване на потока към задната част на автомобила.

В Макларън са се ограничили до една-единствена промяна в задното крило. Към него са добавени допълнителни елементи, за да се насочи по-добре въздушният поток към основната плоскост и подвижната част. За разлика от промените на Мерцедес, в Макларън не определят това като специфично за пистата, а чисто подобрение на представянето, свързано с въздушния поток.

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Ферари също носи една нова част. Италианците са модифицирали обтекателя около задната част на горния носач на задното окачване. Променени са както ъгълът, така и разпределението на аеродинамичното натоварване върху този компонент. От Скудерията го описват като малко подобрение, предназначено да произведе локално допълнително аеродинамично натоварване.

Извън четирите водещи отбора, Кадилак се откроява особено. Американският тим е декларирал две промени, ориентирани към представянето. Ревизирано крило на централния заден ръб на подвижната част на задното крило трябва да генерира повече аеродинамично натоварване в задната част и да подобри стабилността при различни условия.

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Дифузьорът също е модифициран. Добавена е малка вертикална пластина към вътрешния заден ръб на външната стена на дифузьора. С това Кадилак цели да подобри въздушния поток през външните канали на пода и да генерира повече натоварване в задната част на колата.

Алпин е донесъл една промяна на пода. Добавен е елемент към предната част на пода, за да се подобри локалното разпределение на налягането и въздушния поток. Според Алпин промяната носи по-ефективна локализирана притискаща сила.

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Другите отбори: Уилямс, Рейсинг Булс, Астън Мартин, Хаас и Ауди не са регистрирали нови части пред ФИА за състезателния уикенд в Мадрид. В резултат на това шест от единадесетте отбора пристигат с поне една промяна по колите си за първата Гран при на Формула 1 на „Мадринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Imago