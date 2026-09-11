Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

  • 11 сеп 2026 | 13:40
  • 228
  • 0

Люис Хамилтън разкри, че е можел да се присъедини към Ферари още по времето, когато начело на тима е бил Стефано Доменикали, ако не е бил Фернандо Алонсо.

Хамилтън осъществи своята дългогодишна мечта, както сам я определи, като премина в Скудерията за началото на сезон 2025. Преди това той прекара 18 години в Макларън и Мерцедес.

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид
Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Доменикали беше шеф на отбора на Ферари между 2008 г., когато Хамилтън спечели първата си титла, и 2014 г.

Хамилтън разкри, че е водил разговори с италианеца на „няколко пъти“, но подозира, че Алонсо е използвал своето „право на вето“, за да блокира евентуален трансфер предвид напрежението между двамата пилоти в Макларън през 2007.

Шарл Леклер пое вината за инцидента с Люис Хамилтън в Гран при на Италия
Шарл Леклер пое вината за инцидента с Люис Хамилтън в Гран при на Италия

През първите си четири години в Маранело Алонсо си партнираше с Фелипе Маса, който на практика се превърна в негов втори пилот.

„Минавах покрай другите отбори и усещах нещо различно от тима на Ферари - каза Хамилтън. - Минаваш покрай момчетата в червено и те казваха: „Ела във Ферари, ела във Ферари."

„Когато Стефано беше тук, бях говорил с него няколко пъти. Тогава обаче Фернандо имаше право на вето, беше пилот номер едно и вероятно не е искал отново да бъда негов съотборник.“

Започна ли обратното броене за Васьор?
Започна ли обратното броене за Васьор?

„Звездите така и не се подредиха. Нямаше да има сълзи или нещо подобно, но винаги щеше да остане въпросът: „Ами ако беше станало?“

В крайна сметка дългогодишните отношения на Хамилтън с Фред Васьор, датиращи още от по-малките формули, се оказват решаващи за осъществяването на трансфера.

Днес нито един от пилотите на Ферари не се радва на същата власт, каквато Алонсо е имал в началото на второто десетилетие на този век. Дори Шарл Леклер да е имал възражения срещу замяната на Карлос Сайнц, това едва ли би имало значение.

Фернандо Алонсо може да стартира в Льо Ман догодина
Фернандо Алонсо може да стартира в Льо Ман догодина
 Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

  • 11 сеп 2026 | 08:25
  • 17812
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 11 сеп 2026 | 08:24
  • 3597
  • 0
ФИА отложи решението за финала на WRC

ФИА отложи решението за финала на WRC

  • 10 сеп 2026 | 21:05
  • 2086
  • 0
Такамото Кацута най-бърз на шейкдауна в Чили

Такамото Кацута най-бърз на шейкдауна в Чили

  • 10 сеп 2026 | 20:09
  • 1391
  • 0
Верстапен след привличането на Робин Райконен: Може би ще трябва да се оттегля

Верстапен след привличането на Робин Райконен: Може би ще трябва да се оттегля

  • 10 сеп 2026 | 19:11
  • 3511
  • 0
Шарл Леклер пое вината за инцидента с Люис Хамилтън в Гран при на Италия

Шарл Леклер пое вината за инцидента с Люис Хамилтън в Гран при на Италия

  • 10 сеп 2026 | 18:56
  • 2376
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 13:06
  • 4722
  • 4
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 16795
  • 79
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 12309
  • 18
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 10643
  • 52
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 10946
  • 7
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 17244
  • 42