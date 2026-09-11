Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

Люис Хамилтън разкри, че е можел да се присъедини към Ферари още по времето, когато начело на тима е бил Стефано Доменикали, ако не е бил Фернандо Алонсо.

Хамилтън осъществи своята дългогодишна мечта, както сам я определи, като премина в Скудерията за началото на сезон 2025. Преди това той прекара 18 години в Макларън и Мерцедес.

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Доменикали беше шеф на отбора на Ферари между 2008 г., когато Хамилтън спечели първата си титла, и 2014 г.

Хамилтън разкри, че е водил разговори с италианеца на „няколко пъти“, но подозира, че Алонсо е използвал своето „право на вето“, за да блокира евентуален трансфер предвид напрежението между двамата пилоти в Макларън през 2007.

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През първите си четири години в Маранело Алонсо си партнираше с Фелипе Маса, който на практика се превърна в негов втори пилот.

„Минавах покрай другите отбори и усещах нещо различно от тима на Ферари - каза Хамилтън. - Минаваш покрай момчетата в червено и те казваха: „Ела във Ферари, ела във Ферари."

„Когато Стефано беше тук, бях говорил с него няколко пъти. Тогава обаче Фернандо имаше право на вето, беше пилот номер едно и вероятно не е искал отново да бъда негов съотборник.“

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„Звездите така и не се подредиха. Нямаше да има сълзи или нещо подобно, но винаги щеше да остане въпросът: „Ами ако беше станало?“

В крайна сметка дългогодишните отношения на Хамилтън с Фред Васьор, датиращи още от по-малките формули, се оказват решаващи за осъществяването на трансфера.

Днес нито един от пилотите на Ферари не се радва на същата власт, каквато Алонсо е имал в началото на второто десетилетие на този век. Дори Шарл Леклер да е имал възражения срещу замяната на Карлос Сайнц, това едва ли би имало значение.

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Снимки: Gettyimages