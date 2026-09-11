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Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

  • 11 сеп 2026 | 14:15
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Джордж Ръсел заяви, че ще изтърпи наказание за смяна на двигател, когато Мерцедес представи своята подобрена задвижваща система във Формула 1.

Очаква се и двамата пилоти на Мерцедес да надхвърлят разрешения брой компоненти по задвижващата система за сезон 2026. Андреа Кими Антонели направи това миналия уикенд на „Монца“, където получи наказание да стартира от дъното на решетката, но си проправи път през колоната, за да спечели историческа победа от 19-а позиция.

Ръсел обаче изчаква Мерцедес да пусне актуализациите по двигателя си, за да получи изцяло нова задвижваща система. Очаква се това да се случи в края на октомври, по време на състезанията в Остин или Мексико Сити.

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„Чакаме да изтърпим моето наказание с подобрението по ADUO. В противен случай, ако го бях получил [на „Монца“], щеше да се наложи да го получа отново. Така че нямаше абсолютно никакъв смисъл за мен“, каза британецът.

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Снимки: Gettyimages

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