Шарл Леклер пое вината за инцидента с Люис Хамилтън в Гран при на Италия

Шарл Леклер пое изцяло вината за инцидента със съотборника си във Ферари Люис Хамилтън по време на Гран при на Италия, пише Sky Sports. Той изтласка британеца навън при излизането от първия шикан и този инцидент коства на Хамилтън шест позиции в надпреварата.

Леклер и Хамилтън дискутираха инцидента с директорите на Ферари Джон Елкан, Бенедето Виня и Фредерик Васьор преди надпреварата в Мадрид тази седмица.

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"От няколко години съм във Ферари и знам какво се случва, когато има проблем. Ако с Люис не преговорим случилото се, около отбора няма да спре да се шуми. Не че няма причина за този шум, но понякога той е твърде силен. Специално в Монца Ферари е гледан под лупа и това е съвсем нормално", каза Леклер, цитиран от Sky Sports.

"Вече говорих с Люис. С него винаги сме имали отлични взаимоотношения и го уважавам много. Казах му, че моето поведение на трасето не бе такова, каквото трябва да бъде то към съотборник", продължи Леклер.

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"Такива неща се случват, когато си свръхмотивиран. И двамата се чувствахме по този начин и се стараехме да направим най-доброто, на което сме способни. Така понякога можеш да прекрачиш границата, което се случи с мен. Ще трябва да се пренастроим, за да сме сигурни, че това няма да се случи и в бъдеще", каза още той.

По-малко от две обиколки след инцидента Леклер катастрофира в последния завой на пистата. Самият той твърди, че не е контузен и ще кара в Мадрид.

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"Добре съм. Само в секундите след катастрофата се чувствах малко странно, все едно бях замаян, но от понеделник вече съм си добре. Преминах през някои процедури на тила, защото той отнесе най-големия шок. В момента съм добре и съм готов за състезанието", добави Льоклер.

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Снимки: Imago