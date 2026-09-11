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Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

  • 11 сеп 2026 | 14:36
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В Мерцедес няма да има разделение на първи и втори пилот, въпреки сериозния аванс на Андреа Кими Антонели пред съотборника му Джордж Ръсел в битката за световната титла във Формула 1.

Британецът потвърди за тази политика пред медиите в Мадрид и отново се върна към темата за спиранията в боксовете на „Монца“.

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„Нашият отбор има еднакъв подход към пилотите - обясни Ръсел. - Отново, когато на „Монца“ Кими пое към бокса, аз бях уверен, че този път моята стратегия е правилната. На брифинга преди старта на състезанието обсъдихме, че най-бързата стратегия е да стартираш с твърди сликове и да избегнем бокса, ако е възможно. Червеният флаг ни даде възможност за това.

„Смятам, че сега Кими се представя по-добре от мен. Може би той щеше да спечели и ако не беше спирал в бокса, а аз бях сменил гуми. Кой знае. Просто трябва да продължа да работя.“

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Снимки: Gettyimages

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