Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем изненадващо обяви, че ще има активна роля в уговарянето на Фернандо Алонсо да не напуска Формула 1.
Испанецът все още не е потвърдил дали ще остане и след края на 2026 в световния шампионат, като в Астън Мартин се надяват той да продължи с тима.
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„Няма начин да позволим на Фернандо да си тръгнем - обясни Бин Сулайем. - Един велик шампион не може да си тръгне просто така заради обстоятелствата. Това не е начин да напуснеш сцената. Той трябва да постигне успехи и да си тръгне когато иска.
„Вчера се срещнах с Лорънс Строл и ще направя промените. Ще говоря с него да се опита да го убеди да промени мнението си. Това е неприемливо.
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„Срещнах го и му казах: „Фернандо, разбирам. Неприемливо е да идваш в родината си като двукратен световен шампион и да си последен.“
Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?
„Ние променихме правилата през май за тима му по отношение на двигателя и му заявих: „Няма да ти кажа какво ще направим. Моля те, кажи ми какво искаш, защото ти си пилотът, ела и ми кажи какво искаш, за да подобрим тези резултати.“
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Снимки: Gettyimages