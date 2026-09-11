Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем изненадващо обяви, че ще има активна роля в уговарянето на Фернандо Алонсо да не напуска Формула 1.

Испанецът все още не е потвърдил дали ще остане и след края на 2026 в световния шампионат, като в Астън Мартин се надяват той да продължи с тима.

FP2 is complete ✅



Kimi Antonelli led the way from Charles Leclerc and Lewis Hamilton 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YB6eIQbpGw — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

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„Няма начин да позволим на Фернандо да си тръгнем - обясни Бин Сулайем. - Един велик шампион не може да си тръгне просто така заради обстоятелствата. Това не е начин да напуснеш сцената. Той трябва да постигне успехи и да си тръгне когато иска.

„Вчера се срещнах с Лорънс Строл и ще направя промените. Ще говоря с него да се опита да го убеди да промени мнението си. Това е неприемливо.

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„Срещнах го и му казах: „Фернандо, разбирам. Неприемливо е да идваш в родината си като двукратен световен шампион и да си последен.“

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„Ние променихме правилата през май за тима му по отношение на двигателя и му заявих: „Няма да ти кажа какво ще направим. Моля те, кажи ми какво искаш, защото ти си пилотът, ела и ми кажи какво искаш, за да подобрим тези резултати.“

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Снимки: Gettyimages