Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

  • 11 сеп 2026 | 21:04
  • 371
  • 0

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем изненадващо обяви, че ще има активна роля в уговарянето на Фернандо Алонсо да не напуска Формула 1.

Испанецът все още не е потвърдил дали ще остане и след края на 2026 в световния шампионат, като в Астън Мартин се надяват той да продължи с тима.

Антонели начело, само един удар във втората тренировка
Антонели начело, само един удар във втората тренировка

„Няма начин да позволим на Фернандо да си тръгнем - обясни Бин Сулайем. - Един велик шампион не може да си тръгне просто така заради обстоятелствата. Това не е начин да напуснеш сцената. Той трябва да постигне успехи и да си тръгне когато иска.

„Вчера се срещнах с Лорънс Строл и ще направя промените. Ще говоря с него да се опита да го убеди да промени мнението си. Това е неприемливо.

Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис
Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

„Срещнах го и му казах: „Фернандо, разбирам. Неприемливо е да идваш в родината си като двукратен световен шампион и да си последен.“

Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?
Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?

„Ние променихме правилата през май за тима му по отношение на двигателя и му заявих: „Няма да ти кажа какво ще направим. Моля те, кажи ми какво искаш, защото ти си пилотът, ела и ми кажи какво искаш, за да подобрим тези резултати.“

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

  • 11 сеп 2026 | 19:44
  • 582
  • 0
Антонели начело, само един удар във втората тренировка

Антонели начело, само един удар във втората тренировка

  • 11 сеп 2026 | 19:20
  • 2328
  • 0
Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

  • 11 сеп 2026 | 17:55
  • 528
  • 0
Почти италианска битка: Бедзеки и Априлия пред братя Маркес и Дукати на „Мизано“

Почти италианска битка: Бедзеки и Априлия пред братя Маркес и Дукати на „Мизано“

  • 11 сеп 2026 | 17:26
  • 873
  • 0
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16602
  • 25
Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?

Какви са промените по болидите за състезанието в Мадрид?

  • 11 сеп 2026 | 16:07
  • 885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

  • 11 сеп 2026 | 20:28
  • 36688
  • 91
Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5774
  • 17
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14710
  • 36
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 33501
  • 282
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16602
  • 25
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 33609
  • 104