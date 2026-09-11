Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели начело, само един удар във втората тренировка

Антонели начело, само един удар във втората тренировка

  • 11 сеп 2026 | 19:20
  • 871
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели с Мерцедес беше най-бърз във втората петъчна тренировка за Гран При на Испания на новата писта „Мадринг“. Италианецът постигна 1.33,662 минути в най-бързата си обиколка с меките сликове, а както обикновено става днес във всички шампионати, сесията беше прекъсната от катастрофа.

Този път в стените се заби Арвид Линдблад с Рейсинг Булс, който се удари в завой №13, като загуби контрол над колата на влизането в завоя и катастрофира странично. Ударът беше силен, механиците на тима ще имат доста работа, но пилотът е невредим.

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид
Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Топ 3 в класирането допълниха двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които останаха на 0,113 и 0,149 секунди от Антонели.

Линдблад записа страхотното 4-о време, на 0,228 секунди преди да катастрофира, а топ 6 допълниха Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес, на 0,337 секунди и Макс Верстапен с Ред Бул, на 0,401 секунди.

Без пилот №1 в Мерцедес. Засега
Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

Световните шампиони от Макларън изостанаха, като Оскар Пиастри завърши 7-и, а Ландо Норис не записа време в сесията заради повреда в скоростната кутия.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 15:37
  • 3452
  • 1
Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

  • 11 сеп 2026 | 15:06
  • 635
  • 0
Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

  • 11 сеп 2026 | 14:36
  • 2258
  • 1
Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

  • 11 сеп 2026 | 14:15
  • 994
  • 2
Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

  • 11 сеп 2026 | 13:40
  • 3313
  • 3
По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

  • 11 сеп 2026 | 13:20
  • 1504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 16138
  • 41
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 3205
  • 11
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 27164
  • 259
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 12551
  • 22
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 29556
  • 88
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 14238
  • 26