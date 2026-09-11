Антонели начело, само един удар във втората тренировка

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели с Мерцедес беше най-бърз във втората петъчна тренировка за Гран При на Испания на новата писта „Мадринг“. Италианецът постигна 1.33,662 минути в най-бързата си обиколка с меките сликове, а както обикновено става днес във всички шампионати, сесията беше прекъсната от катастрофа.

Този път в стените се заби Арвид Линдблад с Рейсинг Булс, който се удари в завой №13, като загуби контрол над колата на влизането в завоя и катастрофира странично. Ударът беше силен, механиците на тима ще имат доста работа, но пилотът е невредим.

FP2 is complete ✅



Kimi Antonelli led the way from Charles Leclerc and Lewis Hamilton 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YB6eIQbpGw — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Топ 3 в класирането допълниха двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които останаха на 0,113 и 0,149 секунди от Антонели.

Линдблад записа страхотното 4-о време, на 0,228 секунди преди да катастрофира, а топ 6 допълниха Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес, на 0,337 секунди и Макс Верстапен с Ред Бул, на 0,401 секунди.

Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

Световните шампиони от Макларън изостанаха, като Оскар Пиастри завърши 7-и, а Ландо Норис не записа време в сесията заради повреда в скоростната кутия.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages