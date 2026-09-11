Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка на изцяло новата градска писта в Мадрид.

Британският пилот на Мерцедес зае първата позиция с обиколка за 1:34.077, която той постигна с меките гуми на Пирели. С нея Ръсел изпревари с 0.286 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, чийто най-добър тур също беше направен с най-меката смес за този уикенд.

George Russell is currently fastest with a 1:34.145 on the soft tyres 💨



But there's most soft tyre runs on the way... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/p7HDMSsZYH — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън бяха много бързи със средно твърдите гуми в първата половина на тренировката, но след това имаха трудности с меките сликове. Едва в края на сесията Леклер успя да подобри своя резултат, за да се класира трети с изоставане от 0.459, а Хамилтън така и не успя да подобри времето, което постигна със средно твърдите гуми.

Така британецът остана на четвъртото място, изоставайки с 0.543 от бившия си съотборник Ръсел. Седемкратният шампион имаше няколко провалени обиколки, в които беше блокиран от трафик, който беше една от водещите теми на първата тренировка на „Мадринг“.

Въпреки всички очаквания и прогнози, откриващите 60 минути за подготовка в испанската столица минаха без съществени инцидент с изключение на няколко блокирани гуми и излизания от трасето. Най-големите проблеми бяха за Юки Цунода, който реално загуби половината тренировка с проблем в сервото на волана на неговия автомобил.

Locking up into Turn 13 💨



Kimi Antonelli is pushing the limits out there in FP1 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/CHCqx1weHk — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Уикендът за Гран При на Испания, 14-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:00 часа българско време с втората свободна тренировка на пистата в Мадрид.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages