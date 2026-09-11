Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

  • 11 сеп 2026 | 19:44
  • 212
  • 0

Повреда в скоростната кутия не позволи на световния шампион във Формула 1 Ландо Норис да участва във втората свободна тренировка за Гран При на Испания в Мадрид.

Макларън е единственият клиент на Мерцедес, който конструира собствена трансмисия, а не използва скоростна кутия на германската компания.

Антонели начело, само един удар във втората тренировка
Антонели начело, само един удар във втората тренировка

Механиците на Макларън започнаха работа преди началото на втората тренировка, но не успяха да сменят кутията навреме, за да запише Норис дори една обиколка в хода на сесията.

Неговият съотборник Оскар Пиастри остана 7-и, като австралиецът на няколко пъти се оплака, че губи време в третия сектор на новата писта „Мадринг“ и не успява да намери начин да навакса изоставането си.

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид
Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид
 Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 15:37
  • 3453
  • 1
Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

  • 11 сеп 2026 | 15:06
  • 636
  • 0
Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

  • 11 сеп 2026 | 14:36
  • 2261
  • 1
Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

  • 11 сеп 2026 | 14:15
  • 995
  • 2
Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

  • 11 сеп 2026 | 13:40
  • 3317
  • 3
По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

  • 11 сеп 2026 | 13:20
  • 1505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 16304
  • 44
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 3393
  • 11
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 27207
  • 259
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 12570
  • 22
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 29575
  • 88
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 14246
  • 26