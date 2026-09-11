Скоростна кутия провали втората тренировка за Норис

Повреда в скоростната кутия не позволи на световния шампион във Формула 1 Ландо Норис да участва във втората свободна тренировка за Гран При на Испания в Мадрид.

Макларън е единственият клиент на Мерцедес, който конструира собствена трансмисия, а не използва скоростна кутия на германската компания.

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Механиците на Макларън започнаха работа преди началото на втората тренировка, но не успяха да сменят кутията навреме, за да запише Норис дори една обиколка в хода на сесията.

Неговият съотборник Оскар Пиастри остана 7-и, като австралиецът на няколко пъти се оплака, че губи време в третия сектор на новата писта „Мадринг“ и не успява да намери начин да навакса изоставането си.

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