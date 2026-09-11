Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

Оливър Солберг (Тойота) е начело пред съотборника си Елфин Еванс след първите три петъчни отсечки от рали „Чили“, 12 кръг от сезона в Световния рали шампионат.
Разпределението на силите в сутрешните етапи се промени, тъй като през нощта валя силен дъжд и пътят беше мокър, с много кални участъци и локви.
Кацута отново катастрофира в първата отсечка
Солберг спечели първата отсечка „Туркуя 1“ с дължина 22,94 км, Еванс завърши на 1,4 секунди след него. Във втория етап Еванс взе първото място с аванс от 1,8 секунди пред Солберг и излезе начело с аванс от 0,4 секунди.
В третия етап днес най-добро време записа Тиери Нювил (Хюндай), Солберг остана на 1,9 секунди от белгиеца, а Еванс завърши 4-и, на 2,7 от Оливър, което върна Солберг на първото място в класирането.
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Преди следобедните отсечки Солберг има аванс от 2,3 секунди Еванс, а трети е Адриен Фурмо (Хюндай), на 17,7 от водача. Най-голям прогрес в третия етап записа Нювил, който излезе от 6-о на 4-о място в класирането, на 20,4 секунди от водача.
Топ 6 допълват световният шампион Себастиен Ожие (Тойота, на 20,9 секунди от водача) и победителят в последните три ралита Сами Паяри (Тойота, на 23 секунди от водача).
Ралито продължава днес с вторите минавания на трите сутрешни етапи, а в първата отсечка за деня отпадна заводският пилот на Тойота Такамото Кацута, който беше най-бърз в шейкдауна вчера.
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Снимки: Imago