Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България излиза за нова убедителна победа на Евроволей 2026 пред пълна зала в София - на живо с Боян Йорданов и Ивайло Банчев
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

  • 11 сеп 2026 | 17:55
  • 239
  • 0
Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

Оливър Солберг (Тойота) е начело пред съотборника си Елфин Еванс след първите три петъчни отсечки от рали „Чили“, 12 кръг от сезона в Световния рали шампионат.

Разпределението на силите в сутрешните етапи се промени, тъй като през нощта валя силен дъжд и пътят беше мокър, с много кални участъци и локви.

Кацута отново катастрофира в първата отсечка
Кацута отново катастрофира в първата отсечка

Солберг спечели първата отсечка „Туркуя 1“ с дължина 22,94 км, Еванс завърши на 1,4 секунди след него. Във втория етап Еванс взе първото място с аванс от 1,8 секунди пред Солберг и излезе начело с аванс от 0,4 секунди.

В третия етап днес най-добро време записа Тиери Нювил (Хюндай), Солберг остана на 1,9 секунди от белгиеца, а Еванс завърши 4-и, на 2,7 от Оливър, което върна Солберг на първото място в класирането.

ФИА отложи решението за финала на WRC
ФИА отложи решението за финала на WRC

Преди следобедните отсечки Солберг има аванс от 2,3 секунди Еванс, а трети е Адриен Фурмо (Хюндай), на 17,7 от водача. Най-голям прогрес в третия етап записа Нювил, който излезе от 6-о на 4-о място в класирането, на 20,4 секунди от водача.

Топ 6 допълват световният шампион Себастиен Ожие (Тойота, на 20,9 секунди от водача) и победителят в последните три ралита Сами Паяри (Тойота, на 23 секунди от водача).

Ралито продължава днес с вторите минавания на трите сутрешни етапи, а в първата отсечка за деня отпадна заводският пилот на Тойота Такамото Кацута, който беше най-бърз в шейкдауна вчера.

Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота
Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота
 Шарена конкуренция за българите в рали "Дет"
Шарена конкуренция за българите в рали "Дет"
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 15:37
  • 2803
  • 0
Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

  • 11 сеп 2026 | 15:06
  • 554
  • 0
Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

Без пилот №1 в Мерцедес. Засега

  • 11 сеп 2026 | 14:36
  • 1784
  • 1
Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

Джордж Ръсел разкри кога ще получи своето наказание за смяна на двигател

  • 11 сеп 2026 | 14:15
  • 869
  • 2
Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

Хамилтън твърди, Алонсо е блокирал идването му във Ферари преди години

  • 11 сеп 2026 | 13:40
  • 2816
  • 3
По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

  • 11 сеп 2026 | 13:20
  • 1381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България излиза за победа срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България излиза за победа срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 18:11
  • 1636
  • 0
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 19731
  • 211
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 8569
  • 17
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 25764
  • 75
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 12222
  • 23
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 24129
  • 101