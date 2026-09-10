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Верстапен след привличането на Робин Райконен: Може би ще трябва да се оттегля

  • 10 сеп 2026 | 19:11
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Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се пошегува, че може в крайна сметка да се наложи да освободи мястото си в Ред Бул, за да направи път на най-новото попълнение в младежката програма на отбора – Робин Райконен.

През седмицата беше обявено, че 11-годишният син на световния шампион във Формула 1 за 2007 г. Кими Райконен официално се е присъединил към Ред Бул Джуниър Тийм. Младият финландски пилот в момента се състезава в европейските картинг серии.

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Ред Бул официално привлече сина на Райконен в своята програма за млади пилоти

В Мадрид този уикенд, Верстапен потвърди, че вече е разговарял със семейство Райконен, за да ги поздрави за сделката. Той е знаел за споразумението още преди то да стане публично достояние.

„Да, срещнах ги преди състезанието в неделя на "Монца". Бяха на горния етаж, така че си поговорихме набързо с Кими и с Робин - обясни Верстапен. - Беше хубаво. Разменихме няколко думи и вече знаех, че е подписал. Добра новина е.“

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Макс Верстапен: Новите коли са твърде лесни за каране

Младежката програма на Ред Бул има дълга история в извеждането на успешни пилоти до Формула 1. Списъкът с възпитаници на академията включва имена като самия Верстапен, Себастиан Фетел, Карлос Сайнц, Даниел Рикардо, Алекс Албон, Пиер Гасли и Лиам Лоусън.

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Когато му беше посочено, че най-вероятно няма да се състезава във Формула 1 по времето, когато Робин ще бъде готов да се бори за място, нидерландецът се пошегува: „Да, кой знае. Може би, а може и да не е така. Предполагам, че в крайна сметка ще им трябва място и за него в отбора. Така че, да, може би ще се оттегля.“

В края на август Верстапен подписа удължаване на договора си, което ще го задържи в базирания в Милтън Кийнс отбор до края на 2030 г. Това сложи край на слуховете за евентуално оттегляне или преминаване в Мерцедес или Макларън.

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Снимки: Gettyimages

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