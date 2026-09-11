БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Враца). Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал.

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На 15 септември от 19:00 ч. в хотел "Хилтън" в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои. Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.

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