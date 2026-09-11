Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

  • 11 сеп 2026 | 09:17
  • 2580
  • 0
Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш предизвика притеснение сред феновете преди градското дерби със Сити, след като бе забелязан да накуцва при напускането на „Олд Трафорд“ снощи. Това се случи след убедителната победа с 4:0 над Сабах при завръщането на тима в Шампионската лига.

Португалският полузащитник е заснет да си тръгва от стадиона, придружен от служители на клуба, движейки се предпазливо, докато маха на феновете, преди да се прибере у дома. Фернандеш изигра пълни 90 минути в мача от Шампионската лига, като 32-годишният футболист не показа никакви признаци на дискомфорт по време на самата среща, което предполага, че всеки проблем вероятно е лек. Той даже реализира единия от головете.

Въпреки това кадрите разбираемо предизвикаха тревога сред привържениците, тъй като Юнайтед се завръща в игра този уикенд, когато ще се изправи срещу вечния съперник Манчестър Сити в дербито на „Олд Трафорд“. Предвид залога за местна чест, Юнайтед отчаяно ще се надява Фернандеш да бъде напълно готов и в най-добрата си форма.

Карик: Винаги е добре да започнеш с победа в Шампионската лига
Карик: Винаги е добре да започнеш с победа в Шампионската лига
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 09:40
  • 1922
  • 1
Скалвини се разбра за нов договор с Аталанта

Скалвини се разбра за нов договор с Аталанта

  • 11 сеп 2026 | 07:57
  • 264
  • 0
Тод Боели напуска Челси с печалба

Тод Боели напуска Челси с печалба

  • 11 сеп 2026 | 07:24
  • 4102
  • 2
Душан Влахович е наказан за един мач

Душан Влахович е наказан за един мач

  • 11 сеп 2026 | 06:01
  • 1201
  • 0
Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

  • 11 сеп 2026 | 05:35
  • 1221
  • 1
Шешко: За феновете ни е важно да виждат много голове в противниковата мрежа

Шешко: За феновете ни е важно да виждат много голове в противниковата мрежа

  • 11 сеп 2026 | 05:03
  • 1282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 2822
  • 6
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 6894
  • 11
Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

Черно море и Локо (Сф) мятат пояса за точки

  • 11 сеп 2026 | 07:50
  • 3314
  • 7
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 5306
  • 18
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 3168
  • 1
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 5736
  • 7