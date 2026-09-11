Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш предизвика притеснение сред феновете преди градското дерби със Сити, след като бе забелязан да накуцва при напускането на „Олд Трафорд“ снощи. Това се случи след убедителната победа с 4:0 над Сабах при завръщането на тима в Шампионската лига.

👀 Bruno Fernandes left Old Trafford limping 🤔pic.twitter.com/FL1ICuWfNs — SimplyUtd (@SimplyUtd) September 10, 2026

Португалският полузащитник е заснет да си тръгва от стадиона, придружен от служители на клуба, движейки се предпазливо, докато маха на феновете, преди да се прибере у дома. Фернандеш изигра пълни 90 минути в мача от Шампионската лига, като 32-годишният футболист не показа никакви признаци на дискомфорт по време на самата среща, което предполага, че всеки проблем вероятно е лек. Той даже реализира единия от головете.

Въпреки това кадрите разбираемо предизвикаха тревога сред привържениците, тъй като Юнайтед се завръща в игра този уикенд, когато ще се изправи срещу вечния съперник Манчестър Сити в дербито на „Олд Трафорд“. Предвид залога за местна чест, Юнайтед отчаяно ще се надява Фернандеш да бъде напълно готов и в най-добрата си форма.

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