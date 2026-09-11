Мареска: Дербито на Манчестър е много важно по различни причини, Карик върши фантастична работа

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори за важността на градското дерби срещу Юнайтед. В неделя двата отбора излизат на “Олд Трафорд”, като италианецът за първи път ще води “гражданите” в този мач. До момента Сити е със стопроцентов актив след първите три кръга.
Мареска започна с новини около състава и похвали работата на Майкъл Карик на “Олд Трафорд”.
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Майкъл Карик свърши фантастична работа през миналия сезон. Той пое отбора в много сложна ситуация и завърши кампанията много добре. В по-голяма или по-мака степен те започнаха и този сезон по същия начин. Върши много добра работа.
Този мач е много важен по различни причини. Знаем колко важно е дербито за клуба, за феновете, за всички. Специален мач. Най-важното, което можем да направим, е да се опитаме да бъдем себе си – такива, каквито сме били и досега.
Най-важното за играчите е да бъдат съсредоточени върху мача. Преживяхме нещо подобно и в Шампионската лига – гостуването на Порто е трудно изпитание, а атмосферата там е фантастична. Не казвам, че е същото, защото обстановката на “Олд Трафорд” е съвсем различна, но основният фокус трябва да бъде върху тактическия план - как да победим, как да пресираме, как да се представим по-добре.
Не мисля за себе си – мисля повече за отбора, за феновете, за класирането и за възможността да победим. Разбира се, важно е и за мен, но основната мисъл не е просто „това е първото ми дерби и искам да спечеля“. Разбира се, че искам победата, но причината е, че искаме да продължим да печелим мачове. Това е добре за всички. Можем да продължим в същия дух. Миналата година мачът не се разви най-добре за нас, но се надявам, че този сезон ще бъде успешен", заяви Мареска на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google