Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Мареска: Дербито на Манчестър е много важно по различни причини, Карик върши фантастична работа

Мареска: Дербито на Манчестър е много важно по различни причини, Карик върши фантастична работа

  • 11 сеп 2026 | 13:53
  • 191
  • 0
Мареска: Дербито на Манчестър е много важно по различни причини, Карик върши фантастична работа

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори за важността на градското дерби срещу Юнайтед. В неделя двата отбора излизат на “Олд Трафорд”, като италианецът за първи път ще води “гражданите” в този мач. До момента Сити е със стопроцентов актив след първите три кръга.

Мареска започна с новини около състава и похвали работата на Майкъл Карик на “Олд Трафорд”.

“Нико О’Райли е на 100% на разположение. Жереми Доку има нужда от още няколко дни.

Майкъл Карик свърши фантастична работа през миналия сезон. Той пое отбора в много сложна ситуация и завърши кампанията много добре. В по-голяма или по-мака степен те започнаха и този сезон по същия начин. Върши много добра работа.

Този мач е много важен по различни причини. Знаем колко важно е дербито за клуба, за феновете, за всички. Специален мач. Най-важното, което можем да направим, е да се опитаме да бъдем себе си – такива, каквито сме били и досега.

Най-важното за играчите е да бъдат съсредоточени върху мача. Преживяхме нещо подобно и в Шампионската лига – гостуването на Порто е трудно изпитание, а атмосферата там е фантастична. Не казвам, че е същото, защото обстановката на “Олд Трафорд” е съвсем различна, но основният фокус трябва да бъде върху тактическия план - как да победим, как да пресираме, как да се представим по-добре.

Не мисля за себе си – мисля повече за отбора, за феновете, за класирането и за възможността да победим. Разбира се, важно е и за мен, но основната мисъл не е просто „това е първото ми дерби и искам да спечеля“. Разбира се, че искам победата, но причината е, че искаме да продължим да печелим мачове. Това е добре за всички. Можем да продължим в същия дух. Миналата година мачът не се разви най-добре за нас, но се надявам, че този сезон ще бъде успешен", заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 09:40
  • 3670
  • 1
Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

Притеснения в Манчестър Юнайтед заради Бруно Фернандеш

  • 11 сеп 2026 | 09:17
  • 6653
  • 1
Скалвини се разбра за нов договор с Аталанта

Скалвини се разбра за нов договор с Аталанта

  • 11 сеп 2026 | 07:57
  • 407
  • 0
Тод Боели напуска Челси с печалба

Тод Боели напуска Челси с печалба

  • 11 сеп 2026 | 07:24
  • 5758
  • 2
Душан Влахович е наказан за един мач

Душан Влахович е наказан за един мач

  • 11 сеп 2026 | 06:01
  • 1446
  • 0
Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

Олисе: Когато нещата се получават по този начин, е наистина прекрасно

  • 11 сеп 2026 | 05:35
  • 1559
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 13:06
  • 4743
  • 4
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 16805
  • 79
България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
  • 12318
  • 18
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

  • 11 сеп 2026 | 08:48
  • 10657
  • 52
Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

  • 11 сеп 2026 | 09:56
  • 10961
  • 7
Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

Дани Моралес с уникално назначение в ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 09:38
  • 17260
  • 42