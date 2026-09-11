Мареска: Дербито на Манчестър е много важно по различни причини, Карик върши фантастична работа

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори за важността на градското дерби срещу Юнайтед. В неделя двата отбора излизат на “Олд Трафорд”, като италианецът за първи път ще води “гражданите” в този мач. До момента Сити е със стопроцентов актив след първите три кръга.

Мареска започна с новини около състава и похвали работата на Майкъл Карик на “Олд Трафорд”.

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Майкъл Карик свърши фантастична работа през миналия сезон. Той пое отбора в много сложна ситуация и завърши кампанията много добре. В по-голяма или по-мака степен те започнаха и този сезон по същия начин. Върши много добра работа.

"It's very important"



Enzo Maresca on the significance of the Manchester derby ahead of Manchester City's visit to Old Trafford this weekend 💬 pic.twitter.com/xnaqKYWZ2r — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 11, 2026

Този мач е много важен по различни причини. Знаем колко важно е дербито за клуба, за феновете, за всички. Специален мач. Най-важното, което можем да направим, е да се опитаме да бъдем себе си – такива, каквито сме били и досега.

Най-важното за играчите е да бъдат съсредоточени върху мача. Преживяхме нещо подобно и в Шампионската лига – гостуването на Порто е трудно изпитание, а атмосферата там е фантастична. Не казвам, че е същото, защото обстановката на “Олд Трафорд” е съвсем различна, но основният фокус трябва да бъде върху тактическия план - как да победим, как да пресираме, как да се представим по-добре.

Не мисля за себе си – мисля повече за отбора, за феновете, за класирането и за възможността да победим. Разбира се, важно е и за мен, но основната мисъл не е просто „това е първото ми дерби и искам да спечеля“. Разбира се, че искам победата, но причината е, че искаме да продължим да печелим мачове. Това е добре за всички. Можем да продължим в същия дух. Миналата година мачът не се разви най-добре за нас, но се надявам, че този сезон ще бъде успешен", заяви Мареска на днешната си пресконференция.

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