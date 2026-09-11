Карик: Винаги е добре да започнеш с победа в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази задоволството си след победата на „червените дяволи“ с 4:0 над Сабах на старта на Шампионската лига. Специалистът похвали играчите си за чистата мрежа и подчерта, че въпреки комфортния краен резултат, двубоят не е бил никак лесен.

„Винаги е хубаво да запазиш чиста мрежа и, разбира се, да спечелиш мача. На моменти показахме наистина добър футбол и бяхме изключително опасни при преходите. Трябва да отдам заслуженото на съперника, защото беше трудно да се играе срещу тях. Резултатът изглежда комфортен, но на терена не винаги беше така. Просто направихме много добри неща тази вечер и това ни донесе този отличен резултат. Винаги е хубаво да започнеш с победа у дома в Шампионската лига“, заяви Карик.

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Специално внимание мениджърът обърна на младия полузащитник Коби Мейну, който продължава да бъде ключова фигура в състава.

„Той е фантастичен футболист и това се вижда съвсем ясно. Има огромно влияние върху играта ни. Истинско удоволствие е да го имаш в отбора – той иска да се развива, иска да слуша и е страхотно да го наблюдаваш“, продължи наставникът.

Карик коментира и отличното сработване в полузащитата, където шанс за изява получиха Мейсън Маунт и Андрей Сантос.

„Разполагаме с наистина добри футболисти. Радвам се, че Мейсън и Андрей се включиха. Има добър синхрон между момчетата и показахме качествен футбол в центъра на терена. Голяма част от това се дължи на факта, че са на една вълна и разбират точно къде съотборникът им иска да получи топката. Това взаимно разбиране и развитие е нещо, върху което работихме повече през този сезон. Не изпреварихме събитията с перфектен старт на кампанията, но има много добри знаци за бъдещето“, завърши наставникът на Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages