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Шешко: За феновете ни е важно да виждат много голове в противниковата мрежа

  • 11 сеп 2026 | 05:03
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Шешко: За феновете ни е важно да виждат много голове в противниковата мрежа

Нападателят на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко изрази огромното си задоволство след първия си гол за „червените дяволи“ в Шампионската лига при успеха с 4:0 над Сабах. Нападателят сподели емоциите си от представянето на отбора и коментира хладнокръвния си завършващ удар.

„Мисля, че двубоят беше перфектен за абсолютно всеки, но най-вече за нашите привърженици. За тях означава изключително много, когато виждат толкова много попадения в противниковата мрежа. Като цяло това беше страхотен мач за нас и ни дава много повече мотивация за предстоящите срещи“, заяви Шешко.

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Словенският таран разкри и какво е видял при ситуацията за своя гол, когато излезе очи в очи срещу противниковия страж.

„Видях, че вратарят излиза бързо напред (да ме пресрещне). Това беше отлична възможност да чукна топката покрай него, за да направя отбелязването на гола малко по-лесно. Разбира се, че съм изключително щастлив от попадението си“, допълни нападателят.

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Снимки: Gettyimages

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