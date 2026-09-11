Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Никола Цолов започна 11-ия кръг за сезона във Формула 2 с най-добро време в свободна тренировка в Мадрид.

Сесията в испанската столица не беше много продуктивна за пилотите от Формула 2, които не можаха да направят по повече от десет обиколки на изцяло новото градско трасе. Причината за това беше тежката катастрофа на Тасанапол Интрапувашак, който се разби в 19-ия завой малко преди изтичането на първата третина на 45-минутната тренировка.

RED FLAGS 🚩



Tasanpol Intharphuvasak hits the barrier at Turn 19 as his car catches fire



The Thai driver is out of the car and behind the barrier. He's all ok 👍#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/iIGEFk1CcN — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Това наложи спирането на сесията, а маршалите имаха нужда от близо половин час, за да почистят пистата. След подновяването на тренировката тя беше удължена с пет минути, което даде възможността на пилотите да направят няколко летящи тура.

The fantastic track marshals are hard at work cleaning up 🧹#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/GIvCJSMOJT — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

В тях Цолов постигна най-добро време от 1:47.059, с което беше достатъчно, за да осигури първото място на Българския лъв. Втори зад него с пасив от 0.110 секунди остана Нико Вароне, а тройката с пасив от 0.137 оформи неговият съотборник във Ван Амерсфоорт Рафаел Виягомес.

Nikola Tsolov goes P1 with a 1:47.059 💨



The Bulgarian Lion roars to the top of the timesheets 🔝📋#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/1RYGrOzOR1 — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Най-близкият преследвач на Цолов в битката за титлата, Рафаел Камара, остана в дъното на топ 10, изоставайки с 1.039 от Българския лъв. Габриеле Мини, който заема третата позиция в шампионата, отчете пасив от 0.918, който му отреди деветата позиция в края на тренировката в Мадрид.

Куш Майни реално беше най-бързият пилот в сесията, след като индиецът завъртя обиколка за 1:46.751. Тя обаче беше анулирана, защото в нея Майни беше скъсил трасето в 18-ия завой. След като загуби най-доброто си време индийският състезател се смъкна на 13-то място.

Ma-drift 💨



Laurens van Hoepen ends FP in the barriers, but gets away with very little damage 😅#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/32hQH9Ndyf — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Състезателният уикенд в Мадрид ще продължи в 16:00 часа българско време в квалификацията, която ще определи реда на стартиране за основното състезание и спринта в испанската столица.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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