Никола Цолов над всички в разпокъсаната тренировка в Мадрид

Никола Цолов започна 11-ия кръг за сезона във Формула 2 с най-добро време в свободна тренировка в Мадрид.
Сесията в испанската столица не беше много продуктивна за пилотите от Формула 2, които не можаха да направят по повече от десет обиколки на изцяло новото градско трасе. Причината за това беше тежката катастрофа на Тасанапол Интрапувашак, който се разби в 19-ия завой малко преди изтичането на първата третина на 45-минутната тренировка.
Това наложи спирането на сесията, а маршалите имаха нужда от близо половин час, за да почистят пистата. След подновяването на тренировката тя беше удължена с пет минути, което даде възможността на пилотите да направят няколко летящи тура.
В тях Цолов постигна най-добро време от 1:47.059, с което беше достатъчно, за да осигури първото място на Българския лъв. Втори зад него с пасив от 0.110 секунди остана Нико Вароне, а тройката с пасив от 0.137 оформи неговият съотборник във Ван Амерсфоорт Рафаел Виягомес.
Най-близкият преследвач на Цолов в битката за титлата, Рафаел Камара, остана в дъното на топ 10, изоставайки с 1.039 от Българския лъв. Габриеле Мини, който заема третата позиция в шампионата, отчете пасив от 0.918, който му отреди деветата позиция в края на тренировката в Мадрид.
Куш Майни реално беше най-бързият пилот в сесията, след като индиецът завъртя обиколка за 1:46.751. Тя обаче беше анулирана, защото в нея Майни беше скъсил трасето в 18-ия завой. След като загуби най-доброто си време индийският състезател се смъкна на 13-то място.
Състезателният уикенд в Мадрид ще продължи в 16:00 часа българско време в квалификацията, която ще определи реда на стартиране за основното състезание и спринта в испанската столица.