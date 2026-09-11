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Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 09:40
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Наставникът на Фенербахче Исмаил Картал изненадващо подаде оставка минути след края на домакинството срещу Рома в Шампионската лига, завършило при резултат 1:1. Турският специалист съобщи за напускането си на пресконференцията след двубоя, като заяви, че планира никога да не се завръща в клуба, който в миналото е представлявал и като играч.

През юни той се завърна във Фенербахче за четвърти път като наставник и класира тима за основната фаза на Шампионската лига за пръв път от 18 години. Сега той напуска след две победи и две поражения в турското първенство, където "фенерите" заемат деветото място, както и след само един двубой в най-престижния клубен турнир на Стария континент.

"Тук съм от три месеца. От началото на сезона до днес, тренировъчните сесии и лагерите, които проведохме с играчите, помощта на президента ни, бяха много полезни. Това бяха прекрасни дни. Тази вечер искам да поздравя играчите си и да подам оставка. Взех това решение, за да направя път на моя клуб. Взехме решението заедно като отбор. От днес нататък, за да помогна на Фенербахче, на играчите си и на бъдещите треньори, подавам оставка от тази позиция с намерение да не се завърна никога", каза Исмаил Картал на пресконференцията след мача, цитиран от БТА.

Президентът на клуба Азиз Йълдъръм не е приел оставката на старши треньора, а в официално изявление, публикувано на уебсайта на Фенербахче, той казва: "Исмаил Картал все още води отбора. Клубът трябва да подкрепя треньора. Докато напуснe, Исмаил Картал е старши треньор на Фенербахче."

Йълдъръм потвърди, че е говорил с Картал след пресконференцията, като треньорът е посочил "напрежението" и инцидент по средата на мача, в който беше уцелен от бутилка, хвърлена от трибуните, като причини за решението си. Впоследствие привърженикът, отговорен за постъпката, е бил идентифициран и му е наложена забрана за присъствие на стадиона.

Футболистите на Фенербахче останаха изненадани от решението, включително защитникът Арчи Браун, който каза след мача: "Как така е подал оставка? Като треньор? Не ни е треньор вече? Казал е това току-що? Нямах никаква представа."

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