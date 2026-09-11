Трус във Фенербахче след сблъсъка в Шампионската лига

Наставникът на Фенербахче Исмаил Картал изненадващо подаде оставка минути след края на домакинството срещу Рома в Шампионската лига, завършило при резултат 1:1. Турският специалист съобщи за напускането си на пресконференцията след двубоя, като заяви, че планира никога да не се завръща в клуба, който в миналото е представлявал и като играч.

През юни той се завърна във Фенербахче за четвърти път като наставник и класира тима за основната фаза на Шампионската лига за пръв път от 18 години. Сега той напуска след две победи и две поражения в турското първенство, където "фенерите" заемат деветото място, както и след само един двубой в най-престижния клубен турнир на Стария континент.

"Тук съм от три месеца. От началото на сезона до днес, тренировъчните сесии и лагерите, които проведохме с играчите, помощта на президента ни, бяха много полезни. Това бяха прекрасни дни. Тази вечер искам да поздравя играчите си и да подам оставка. Взех това решение, за да направя път на моя клуб. Взехме решението заедно като отбор. От днес нататък, за да помогна на Фенербахче, на играчите си и на бъдещите треньори, подавам оставка от тази позиция с намерение да не се завърна никога", каза Исмаил Картал на пресконференцията след мача, цитиран от БТА.

Big shock at Fenerbahce.



İsmail Kartal announced that he has resigned from his position as head coach at Fenerbahçe!



What happens in the club?

What happens in the Turkish football?



Last week, Fatih Tekke, today Ismail Kartal?



That is so interesting…#UCL #IsmailKartal… — Turkish Football Soccer (@soccer_turkish) September 10, 2026

Президентът на клуба Азиз Йълдъръм не е приел оставката на старши треньора, а в официално изявление, публикувано на уебсайта на Фенербахче, той казва: "Исмаил Картал все още води отбора. Клубът трябва да подкрепя треньора. Докато напуснe, Исмаил Картал е старши треньор на Фенербахче."

Йълдъръм потвърди, че е говорил с Картал след пресконференцията, като треньорът е посочил "напрежението" и инцидент по средата на мача, в който беше уцелен от бутилка, хвърлена от трибуните, като причини за решението си. Впоследствие привърженикът, отговорен за постъпката, е бил идентифициран и му е наложена забрана за присъствие на стадиона.

Футболистите на Фенербахче останаха изненадани от решението, включително защитникът Арчи Браун, който каза след мача: "Как така е подал оставка? Като треньор? Не ни е треньор вече? Казал е това току-що? Нямах никаква представа."

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This is the moment Fenerbahçe player Archie Brown was told that Ismail Kartal resigned from his position as coach! 🎙️



"What do you mean he resigned? What? As coach? I didn't know about this." 😳 pic.twitter.com/Iq8hZO7pDE — EuroFoot (@eurofootcom) September 10, 2026

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