Душан Влахович е наказан за един мач

Нападателят на Бешикташ Душан Влахович е наказан с един мач забрана за игра в турската Суперлига. Отстраняването идва след истанбулското дерби срещу Фенербахче, в което Влахович отбеляза победния гол за своя отбор.

Влахович започна впечатляващо кариерата си в Истанбул, а статутът му на нов любимец на феновете беше допълнително затвърден с решаващия гол в голямото градско дерби.

Освен с гола си, той зарадва феновете и със своята борбеност и безкомпромисно отношение на гостуващия терен. По време на мача влезе в ожесточен словесен сблъсък със словашкия защитник Милан Шкриняр, като ситуацията беше на ръба на физическа саморазправа.

Именно този инцидент стана повод за наказание от Футболната федерация на Турция. Дисциплинарната комисия, след преглед на видеозаписа, реши да спре сръбския нападател за един мач от първенството.

Според наличната информация, Бешикташ е подал жалба срещу това решение. Клубът се надява, че наказанието ще бъде преобразувано в парична глоба, за да може Влахович да бъде на разположение за следващия мач.



Окончателното решение по жалбата ще стане известно скоро, най-късно до началото на следващия мач, когато ще стане ясно дали Душан Влахович ще може да поведе атаката на „черните орли“.

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Снимки: Gettyimages