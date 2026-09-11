Скалвини се разбра за нов договор с Аталанта

Италианският национал Джорджо Скалвини е постигнал споразумение за нов дългосрочен договор с Аталанта, съобщават последните информации. Това се случва след проявения интерес към него от страна на английския Нюкасъл Юнайтед през лятото.

Според последните данни, предоставени от Фабрицио Романо в неговия канал в Ютюб, споразумението между Скалвини и Аталанта вече е постигнато и сделката е финализирана. В информацията се посочва, че въпросът не е „дали“, а „кога“ Скалвини ще подпише новия си договор. Настоящият контракт на защитника с Аталанта изтича през лятото на 2028 г., като му остават още два сезона по него.

Споразумението за нов договор идва след като клубът от Висшата лига Нюкасъл изрази интерес към Скалвини. През лятото на 2023 г. „свраките“ платиха рекордна за италиански играч сума, за да привлекат Сандро Тонали от Милан (рекорд, който впоследствие беше подобрен с трансфера на Тонали от Нюкасъл в Тотнъм). Позицията на Аталанта винаги е била, че Скалвини е „недосегаем“ играч, който не се продава и е от решаващо значение за наскоро назначения старши треньор Маурицио Сари.

22-годишният футболист претърпя сериозни контузии през последните два сезона, но беше напълно здрав, за да изиграе пълни 90 минути във всичките три мача на Аталанта от началото на сезон 2026-27. Той се надява да намери място в състава на националния отбор на Италия, воден от Роберто Манчини, за предстоящите международни мачове през септември и октомври.

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Снимки: Gettyimages